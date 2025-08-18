中条あやみ、濡れた髪にシャツ…水の中で漂う神秘的な姿に「人魚みたい」「美しすぎます！」
モデルで俳優の中条あやみ（28）が18日、自身のインスタグラムを更新。静かな水の中でゆっくりと動く神秘的な姿を公開した。
【動画】「美しすぎます！」濡れた髪に透けた水着が神秘的な中条あやみ ※6枚目
中条は、ひまわり・スイカ・貝・とうもろこしなど夏をイメージする絵文字を添えて、花火やかき氷など複数枚の写真と動画をアップ。夏を満喫した様子を垣間見せた。
投稿の最後では、水の中で静かに動く姿をとらえており、濡れた髪やシャツから透けて見える水着姿でカメラを見つめる神秘的な様子を披露している。
この投稿にファンからは「海に入ってるぽーちゃん人魚みたいでほんとに綺麗でかわいい」「美しすぎます！」「なんで海入っててもそんなに綺麗なの!?」などと反響が集まっている。
【動画】「美しすぎます！」濡れた髪に透けた水着が神秘的な中条あやみ ※6枚目
中条は、ひまわり・スイカ・貝・とうもろこしなど夏をイメージする絵文字を添えて、花火やかき氷など複数枚の写真と動画をアップ。夏を満喫した様子を垣間見せた。
投稿の最後では、水の中で静かに動く姿をとらえており、濡れた髪やシャツから透けて見える水着姿でカメラを見つめる神秘的な様子を披露している。
この投稿にファンからは「海に入ってるぽーちゃん人魚みたいでほんとに綺麗でかわいい」「美しすぎます！」「なんで海入っててもそんなに綺麗なの!?」などと反響が集まっている。