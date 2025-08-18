気象台は、午後6時12分に、洪水警報を西東京市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を小平市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・西東京市に発表 18日18:12時点

東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■荒川区

□大雨警報

・浸水

18日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 35mm



■練馬区

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

18日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■小平市□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm■東村山市□大雨警報・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm■福生市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■清瀬市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■東久留米市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■羽村市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報18日夜遅くにかけて警戒■西東京市□大雨警報・浸水18日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】18日夜遅くにかけて警戒■瑞穂町□大雨警報・浸水18日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量 90mm