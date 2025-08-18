【洪水警報】埼玉県・川越市、朝霞市に発表 18日18:12時点
気象台は、午後6時12分に、洪水警報を川越市、朝霞市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・川越市、朝霞市に発表 18日18:12時点
南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
■川越市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
18日夜遅くにかけて警戒
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
18日夜遅くにかけて警戒
■和光市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
■新座市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
18日夜遅くにかけて警戒
■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■北本市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm