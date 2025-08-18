【牛角】平日限定「年に一度の焼肉の日キャンペーン」開催 - 対象商品が1皿100円引き、全29品注文で総額2900円引きに
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は8月18日、平日限定「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を全国の牛角店舗で開始した。
平日限定「年に一度の焼肉の日キャンペーン」
本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品注文した場合は総額2,900円引きとなる。
対象商品
まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」や、噛むたびに濃厚な肉汁が広がる「黒毛和牛ゲタカルビ」、厚切りジューシーな「上タン塩」なども割引価格で楽しめる。
対象商品
実施期間は8月18日〜8月29日の平日で、全国で実施する(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く)。キャンペーン専用ページのQRコードを着席時または会計時にスタッフへ提示する必要があり、割引前の飲食代金が3,300円(税込)以上で利用可能となる。
キャンペーン専用ページのQRコード
