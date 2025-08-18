8月17日放送の討論バラエティ番組『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）に、タレントの大竹まこと（76）が出演。スタジオで呈した“石破下ろし”への持論が注目を集めている。

今夏の参院選で大敗し、衆参両院で過半数割れとなり少数与党に転じた自民・公明党。自民党総裁の石破首相は続投を表明したものの、党内で不満が広がることに。参院選の総括を目前に、旧茂木派や麻生派、派閥裏金事件を引き起こした旧安倍派を中心に石破首相の辞任や総裁選の前倒しを求める動きが活発化している。

番組では、自民党内で退陣論が高まっている石破茂首相（68）の政権運営の行方を特集。ゲストには大竹のほかに、今夏の参院選で落選した前厚生労働大臣の武見敬三氏（73）やタレントで元衆院議員の金子恵美（47）、経済思想家の斎藤幸平氏（38）らが出演した。

与党が参院選で負けを喫した原因について議論が進むなか、斎藤氏が「今回国民が怒ってたのって、裏金の問題とかを含めた石破総理個人の問題というよりかは自民党の問題だと思うんですよね」と言及。

すると武見氏は「いや違う」とカットインし、「国民が怒っていた1番の根本はね、じいさんばあさんがどんどん増えてくれば、若い人の負担ってのは確実に増えていっちゃうんですよ。その負担っていうのが社会のストレスを作っていて」コメント。50代、60代が親の介護によって離職せざるを得ない実情を挙げつつ、国民の社会的ストレスが“反自民”という風潮を作り出し、参院選の結果に反映されたと主張した。

そこから自民党が描くビジョンと民意とのズレ、野党との連携、参院選で参政党が躍進した背景など、多方面にわたって武見氏を中心に議論が交わされることに。そんななか、番組冒頭から黙っていた大竹が「今回の選挙の責任は石破さんじゃないよね」と切り出したのだ。

大竹は「自民党のいままでとってきた政策だよね。例えば裏金議員のこともそうだし、農政の今回一大転換するけど、減反政策だったり、そういういままでの自民党の代表が石破さんで」と語り、「石破さんを下ろしたってしょうがないよ。自民党自体がそれなのにいまも、そのことにこだわって党内で政局争いをしてるっていうのがね。こっちが一番情けない話でさ」と主張。先ほどの斎藤氏の意見に賛同する姿勢を見せたのだ。

すると金子が「ただ、総裁という立場のその責任はどうなのか、っていうのがすごい自民党のなかにあるのがまずひとつと……」と説明しようとしたが、大竹はこう語気を強めて反論したのだった。

「いやだから、下ろしてどうすんだって。どうすんだよ！」

そんな“石破おろし”に否定的な大竹に、武見氏はこう語りかけた。

「自民党のなかで総裁選挙で選ぼうとするときに、ただ単なるイメージ操作で勝ちそうだからっていう簡単なかたちで総裁を選ばないし、もう少しまともに考える。いま近未来の日本が少子高齢化現象で、どんどん衰えていくっていうのは明白じゃないですか。どうやったらね、実際この国が経済成長を続けられるような国にしていくのかってビジョンをちゃんと作って、そうして……」

ここまで腕を組みながらじっくり聞いていた大竹だが、「（国を）変えるっていう論理だけど。武見さんから見て、外国から見て、10カ月で総理大臣が変わるこの国の在り方は武見さんはどう（思っている？）」と質問。武見氏は大竹の質問に、こう答えていた。

「安倍さんの前はしょっちゅう変わってたじゃないですか。結果として政権は続いたけども、この国を変えられなかったじゃないですか。そのための社会的なストレスが若い層に溜まったのが、今回の現象ですよ。

だからこれからね、しっかりと自民党のなかで近未来のビジョンちゃんと作り直して、若い世代からも理解されるような政策とメッセージをちゃんと伝えられるような総裁を選んで。そして人だけでなくて、それを実際に裏付ける政策ビジョンを打ち出すっていうことが組み合わさって出てこないと」

MCを務めるエッセイストの阿川佐和子（71）が「自民党のなかに危機感はあるんですかね？」と尋ねると、武見氏は「相当ある、相当ある」と強調していたが……。大竹が武見氏の意見に賛同したり、納得するようなシーンは映し出されず、別の話題へと移ってしまった。

大竹が「石破さんを下ろしたってしょうがないよ」と主張したシーンはXでも話題になり、ユーザ間では賛否両論となっている。

反対派からは、《今の自民党の代表が石破茂ですよ だから責任の所在は代表である石破茂が責任を取るのがあたり前でしょ》《どんな事情があろうとも その時の長が責任を取るのが組織 それ言い出したらさらに責任の所在が 有耶無耶となってしまう》《大竹さんは組織の長の責任の取り方を知らないみたい》といった声が。

いっぽう《大竹まことの言ってる事が正しい。自民党がこうなったのは、裏金統一教会似非保守議員が元凶だ！》《本当に、大竹まこと氏が言うように、石破さんを下ろしてどうするんだ！ 選挙して顔だけ替えれば、それで 自民党は纏まるの？》《本質見抜いてるわ》と支持する声も上がっている。