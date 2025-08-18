チュチュアンナの「BIG SALE!」、快適＆カワイイ″夏用パジャマ″が狙い目。500円台で買えるアイテムも...！？

2025年8月18日現在、下着や靴下などを取り扱うブランド「チュチュアンナ」の公式サイトでは、最大59％オフの「BIG SALE!」を開催しています。

8月7日はセールアイテムが新たに追加され、WEB限定アイテムも含む70点以上が値下げ中。

数ある対象アイテムの中から、厳しい暑さの夏を快適に乗り越えるための"ルームウェア"をピックアップして紹介します。

通気性、吸湿性、接触冷感...

●[とにかくさらっと涼しい]綿100％もこもこトイプードル刺繍半袖Tシャツ

綿100％の生地で作られたTシャツは通気性や吸湿性に優れていて、寝苦しい夏の夜も快適。シルケット加工を施しているので、肌触りもなめらか。立体感のあるトイプードルの刺繍が愛らしく、犬好き必見のデザインです。

通常価格1529円のところ1070円に。

●[とにかくさらっと涼しい]ずっと触れていたくなる極上のとろみ半袖Tシャツ

袖口と裾元のメローフリルと上品なロゴのデザインでほんのり甘さを効かせた、大人カワイイ半袖Tシャツ。とろみのある肌触りや伸縮性のあるレーヨン素材に接触冷感機能をプラスし、ひんやりと快適な着心地を叶えます。

通常価格1529円から1070円に。

●[とにかくさらっと涼しい]ずっと触れていたくなる極上のとろみショートパンツ

薄手、とろみのある肌あたり、伸縮性といった特徴を持つレーヨン素材と、ゆとりのあるサイズ感を掛け合わせショートパンツは、肌離れの良さが何よりも魅力。スマホなどが入る便利なポケットも付いています。半袖Tシャツとのセット使いもオススメです。

通常価格1540円のところ、1078円に。

●綿天竺イヌトリオプリント半袖Tシャツ

3匹のもふもふ犬を描いた、ほっこり癒されるプリントTシャツ。おうち時間はもちろん、軽い外出にも使えるシンプルなデザインです。綿天竺素材を使い、肌触りや伸縮性に優れています。

通常価格1089円のところ、544円に。

●天竺白くまワッペン半袖パジャマ

上下セットを一度に揃えたい、可愛さも譲れない、そんな大人女子にはこちらの半袖パジャマがイチオシ。薄手の綿混素材で、サラッと涼しい着用感です。ゆるいタッチで描いた白くまのワッペンが、癒しのリラックスタイムへと導きます。

通常価格2189円のところ、1639円に。

これらの夏用パジャマに加え、暑い日も寒い日も快適に過ごせる温度調整ウェアも、今ならお手頃価格でゲットできますよ。

完売サイズも増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）