承認欲求に取り憑かれたインフルエンサーの運命は？ ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』10.16放送開始 主人公のシルエット公開
ふせでぃの同名漫画（文藝春秋）を実写化するドラマ『死ぬまでバズってろ！！』が、MBSほかにて10月16日より順次放送されることが決定。本日8月18日に原作漫画2巻発売と同時に、本作の主人公・加菜子を演じる俳優のシルエットが特別公開された。
【写真】ふせでぃ『死ぬまでバズってろ！！』第1巻書影＆表紙イラスト
本作は、現代のSNS社会を舞台に描く、超令和的インターネット・サスペンス作品。
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。
鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に…？
このたび、本作の主人公・加菜子を演じる俳優のシルエットを特別公開。意外性がありながらも役にピッタリで、「この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督も大絶賛。誰が演じているのか、期待が高まる。
ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』は、MBSにて10月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて10月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて10月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて10月22日毎週水曜24時、とちテレにて10月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて10月23日より毎週木曜24時放送。
【写真】ふせでぃ『死ぬまでバズってろ！！』第1巻書影＆表紙イラスト
本作は、現代のSNS社会を舞台に描く、超令和的インターネット・サスペンス作品。
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。
このたび、本作の主人公・加菜子を演じる俳優のシルエットを特別公開。意外性がありながらも役にピッタリで、「この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督も大絶賛。誰が演じているのか、期待が高まる。
ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』は、MBSにて10月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて10月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて10月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて10月22日毎週水曜24時、とちテレにて10月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて10月23日より毎週木曜24時放送。