『コンフィデンスマンKR』パク・ミニョンが華麗な変装を披露する本予告解禁
ドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）の韓国リメーク版『コンフィデンスマンKR』より、パク・ミニョンが華麗な変装を披露する本予告が解禁された。
【動画】『コンフィデンスマンKR』本予告
本作は、悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたドラマ。スピード感あふれるクライムアクションとユーモアが絶妙に絡み合う、爽快感たっぷりのクライム・エンターテインメントだ。
主演は『私の夫と結婚して』で注目を集めたパク・ミニョン。天才詐欺師ユン・イランを演じる。さらに、『イカゲーム』シーズン3のベテラン俳優パク・ヒスンが謎めいた詐欺師ジェームズを、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で話題となったチュ・ジョンヒョクが陽気なムードメーカー、ミョン・グホを演じ、個性豊かな3人がチームを結成。巧妙な手口で悪党たちを追い詰めていく。
このたび解禁された本予告では、パク・ミニョンがセレブリティ、実業家、フライトアテンダントなどに変装する姿に加え、3人の詐欺師たちによる大胆不敵な詐欺、危機一髪の脱出劇、テンポの良いコミカルな掛け合いが描かれる。スリルと笑いが交錯する物語への期待が高まる映像となっている。
ドラマ『コンフィデンスマンKR』は、Prime Videoにて9月6日22時30分より世界独占配信。毎週土曜日・日曜日に新エピソードを配信予定。全12話。
