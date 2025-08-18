庫内のごちゃごちゃをすっきり解決！ニトリの冷蔵庫用収納アイテム3選

ドリンクの缶を並べるのが面倒だったり、調味料のチューブや小さなパウチなどが庫内のポケットに散らばってしまったりと、冷蔵庫内の片付けはいろいろな悩みがありますよね。そんなモヤモヤを解消できる便利な収納アイテムがニトリで揃えることができると話題です。

今回は編集部が厳選した3つの商品を紹介します。冷蔵庫内をスッキリ見せることができるだけでなく、取り出しやすくなるのも魅力です。利便性は高いのにお手頃なお値段なので、ぜひ注目してください。

こんなのが欲しかったのよ...

●丈夫で割れにくい冷蔵庫トレー 350mL缶用（399円）

350mlの缶を最大8本ストックできる庫内用のトレーです。缶を2段に重ねて収納できるので、省スペースになります。トレーは少し傾斜があり、手前の缶を取ると奥から自然と転がってくるのもポイント。冷蔵庫内のスペースを有効活用できますよ。

SNSでは「透明で見やすいし、缶が冷蔵庫で転がらずにまとめられて便利」「冷蔵庫がめっちゃスッキリして嬉しい」「トマト缶やスープ缶などの保管にも便利」といった感想があがっています。缶だけでなく、納豆やパックジュースなどの収納にも便利。

●冷蔵庫ドアポケット整理8点セット（796円）

薬味チューブホルダー3つ、冷蔵庫ミニポケット2つ、ロング・スリム・ワイド3種類のドアポケットがセット。冷蔵庫内でバラバラになりがちな小さな調味料を、スッキリと片付けることができます。ドアポケットは透明や半透明なので、中になにが入っているのかも見えます。

実際に使用している人からは「薬味のチューブがどこにあるかわからないストレスから解放された」「こまごました調味料を片づけられて便利」といった感想が。冷蔵庫のポケットにかけるだけなので、簡単に使用できるのも嬉しいですね。

●冷蔵庫内引出しMサイズ 2段（2396円）

幅25cmの2段ラックです。透明で丈夫な素材で作られているので、中が見やすく整理整頓しやすいのがポイント。引き出しタイプなので、奥に入っているものも取り出しやすいです。深型・浅型、さまざまな幅のラックが販売されていて、組み合わせることでさらに収納上手になれますよ。

SNSでは「収納苦手な私でもスッキリさせることができた」「中が見えるからストックが把握しやすい」「スペースを最大限に活用できる」と話題。ラックの奥行きは29.5cm〜30cmあり、コンパクトな冷蔵庫では扉が閉まらないことがあるので、事前に冷蔵庫のサイズをチェックしてくださいね。

片づけが苦手な人でも、簡単にスッキリさせることができると話題のアイテム。ニトリならではのアイデアとコスパには脱帽です。お店やオンラインショップで探してみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部