画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001923/）より

【第19話前編】 8月16日 公開

講談社は8月16日、岩葉氏によるマンガ「ダメ人間の愛しかた」第19話前編「ダメ人間と新生活の彼女」をカドコミで公開した。

本作は無職の青年・シンバとクールで美しいヒズミという、対照的な2人による不揃いな恋物語。第19話前編ではシンバ宅に転がり込んできたシンバ姉。シンバとの引っ越しをやめてほしいと言い出す彼女に、ヒズミは……。

□第19話前編「ダメ人間と新生活の彼女」のページ

【ダメ人間の愛しかた】

SNSで話題沸騰の「ダメ人間と付き合ってくれている彼女」が

タイトルを新たに連載漫画化！

「才能もない お金もない 学歴もない キミは底辺のダメ人間」

「でも・・・そんなキミを見ているだけで 私は幸せなの」

無職の青年・シンバは所謂ダメ人間と呼ばれるタイプ。

そんな彼となぜか付き合っている、クールでとても美しい女性、ヒズミ。

シンバは大好きなヒズミのために、ダメ人間からの卒業を目指すものの、空回りばかりの毎日。

そんな彼を見て、彼女は嘲嗤い/愛を囁く 否定して/傍にいる。

ダメ人間と魔性の彼女が贈る、不揃いな恋物語が幕を開ける。

【【CV:早見沙織】魔性の彼女が贈る不揃いな恋愛譚『ダメ人間の愛しかた』ロング版ボイスコミック】