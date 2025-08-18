【ピザーラ】「焼肉＆野菜の日」でジューシーなビーフとトマトのピザが最大400円引きに。《8月31日まで》

PIZZA-LA（ピザーラ）では、2025年8月31日までの期間限定で「おすすめメニューお試しキャンペーン第3弾」を実施しています。

ビーフやトマトを味わえるピザ2種が特別価格に

期間中、対象のピザがPサイズは150円引き、Mサイズは200円引き、Lサイズは400円引きで購入できます。

対象となるのは、8月29日「焼肉の日」と、8月31日「野菜の日」にちなんだピザ2種類です。

・炭火焼きビーフ

甘味のあるタレと炭火の香りがお肉の旨味を引き立て、嚙むたびに溢れ出る肉汁まで堪能することができます。チーズやブラウンマッシュルーム、コーンなどがトッピングされたボリューム満点の一枚です。

通常価格は、Pサイズ2740円〜、Mサイズ3180円〜、Lサイズ5240円〜。

期間中の特別価格は、Pサイズ2590円〜、Mサイズ2980円〜、Lサイズ4840円〜となります。

・イタリアーナ

トマトの甘みとナチュラルチーズの相性が抜群なロングセラー商品です。大きくスライスされたフレッシュなトマトがたっぷり乗っています。

通常価格は、Pサイズ2200円〜、Mサイズ2580円〜、Lサイズ4120円〜。

期間中の特別価格は、Pサイズ2050円〜、Mサイズ2380円〜、Lサイズ3720円〜となります。

ハーフ＆ハーフは対象外ですが、特別価格同士のハーフ＆ハーフは対象となります。

また、他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部