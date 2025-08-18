タレント・マツコ・デラックスが１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日レギュラーとして出演。３週間ぶりの同番組登場となった。

番組冒頭、マツコは「申し訳ございません」と頭を下げると「もう、本当に仕事したくないです」とつぶやいた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「普段は温厚なのに、あおり運転をされると、ナメられたと感じて危険なあおり返しをしてしまう夫が嫌だ」という主婦の声を、読者からの「（その夫は）他の人を下に見ているのでは？」という声とともに伝えた記事が紹介された。すると「もちろん、あおり運転はやっちゃいけないけど、それに対して、他の人を下に見ているのでは？ってヤツがトロい運転をするのよ。お互い様じゃないすか？ だから」とマツコは私見を口にした。

「あおり運転はやっちゃいけないけど、あおり運転をしてくるヤツに制裁を加えたいって気持ちは分かるよね」と話すと「たまに高速とかでさ。すげえ後ろについてくるヤツがいるじゃん。マジで車を廃車にしてもいいから急ブレーキかけてやろうとか思わない？」と過激に続けた。

「お前のその車間でよ。こっちがもしブレーキかけたらどうすんだ、お前はって思うよね。こっちも何か頑張って運転するっていう前提であおってるよな、お前はって。ガーッとブレーキかけてやろうかって思う時あるもん」と率直に話していた。