元ＮＨＫ職員でジャーナリスト、社会起業家のたかまつななが、事実婚の祝福に感謝した。

たかまつは１７日に事実婚を発表。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、お相手は同い年の元官僚「ヒデ」さんで、マッチングアプリで出会ったと明かした。

同日に生放送された「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（日曜・後０時）に出演し、事実婚を報告。その様子をインスタグラムやＸ（旧ツイッター）にアップし「Ａｂｅｍａ的ニュースショー ありがとうございました！皆さんに結婚のお祝いをしていただきました。ありがとうございます」と感謝。出演者との集合ショットなどを見せた。

１８日までに自身のインスタグラムで花束を手にニッコリ。スーツ姿の男性と撮影した２ショットも披露した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでヒデさんが出演した際と同じイラストで顔を隠しており、フォロワーは「その『左』の方が旦那様ですか？笑」と注目。「やっぱ幸せそうな女性の顔って綺麗ね！」といった声も寄せられた。

ＹｏｕＴｕｂｅで、たかまつは事実婚に言及。「すごくいろいろ考えたんですけど、やっぱ名字を変えたくないなと。生まれてきたからずっと使ってきたので。お互い変えたくないとなって。だったら、事実婚にしようかという話になって」などと理由を説明。パートナーのヒデさんも「籍を入れたら今は（姓を）一緒にしないといけない。（たかまつが）活動の関係で名字が変わるとだいぶ困るだろうし。私も仕事の関係で変わったりすると、ちょっと困る部分があったりしたので、そこはお互い一緒だよねと。そこで『じゃあ譲ってよ』とお互いに言うのも変な話だな」と賛成したと語った。