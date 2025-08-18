2028年ロサンゼルス五輪組織委員会は日本時間15日、新たに競技会場のネーミングライツ（命名権）制度を導入したと発表。大会スポンサーが対象で、組織委は大幅な収入増にソロバン弾いている。

【もっと読む】大谷翔平、ジャッジらのロス五輪出場はトランプ大統領次第？

北米プロアイスホッケーNHLのダックスの本拠地で、バレーボール会場として使用されるカリフォルニア州アナハイムのアリーナは自動車メーカーのホンダが命名権を取得。五輪でも「ホンダ・センター」の呼称が使用される。

ロス大会の野球を巡っては、大会組織委、MLB、大リーグ選手会が現役メジャーリーガーの出場に向けて前向きな姿勢を見せている。ドジャース・大谷、ヤンキース・ジャッジ（米国）、メッツ・ソト（ドミニカ）ら各国のスーパースターの出場が実現すれば、注目度が増すのは必至。会場として発表されているドジャースタジアムの命名権料は跳ね上がるはずだが、米メディアによれば、1932年、84年のロス大会で使用されたドジャースタジアムなどの施設は伝統、格式を重視して命名権制度の対象外だという。

大会組織委は今年4月、各競技の実施会場を発表したが、現時点ではあくまでも計画段階に過ぎない。今後は会場の老朽化、施設の不備など様々な理由で変更でき、ネーミングライツでの収入増を見込む大会組織がドジャースタジアムから変更する可能性はある。

代替地として有力視されるのが、大谷の古巣エンゼルスの本拠地である「エンゼルスタジアム」（アナハイム）だ。ロサンゼルス市内からの距離は約50キロとバス移動は可能。同球場は03年を最後に命名権を販売していないため、特定の企業の冠が付くことも支障はない。

大谷らの各国を代表するスター選手の派遣が正式に決まれば急きょ、会場も変更されそうだ。

◇ ◇ ◇

そんな大谷がロス五輪に出場できるかどうかは、あのトランプ大統領にかかっているという。いったいどういうことか。トランプ大統領とMLB機構の“意外な関係性”とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。