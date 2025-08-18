昨年7月に長崎県対馬市で開催された全日本パワーリフティング選手権（女子76キロ級）で優勝した小林和沙さん（41）。2児の母であり、100円ショップで店長を務めながら1年そこそこのトレーニングで日本一になった。その後の活躍に注目が集まるが、今どうしているのか？

◇ ◇ ◇

──優勝後に何か自分や家族に変化はありましたか？

「子供たちにメダルをかけてあげると大喜びでした。主人もメダルをかじったりして（笑）。何よりアジア大会の出場権を得たことで、自分自身のトレーニングの励みとなり、仕事終わりのジム通いに張り合いが出てきました」

──「千葉日報」「婦人公論」などに快挙が取り上げられ、地元の船橋市長に表敬訪問もしました。どんな気持ちでしたか？

「表敬訪問では、メディアが取材に駆けつけてくれて、記者の方がまた取り上げてくれるといった連鎖が起こりました。地元でも話題になり、子供が通う幼稚園の園長先生や行きつけの歯医者さん、高校時代の同級生や友達などに『見たよ』って声をかけられることも。ケーブルテレビに出演できたことはとても刺激になり、うれしくてインスタにアップしちゃいました。知名度が上がってファンが増えたような気がします。地方大会に参加すると『Yahoo！ニュースで見たよ』と声をかけられますし、たまにですが、『一緒に写真を撮ってください』なんて頼まれたりも。パワーリフティングはどちらかというとマイナーな競技なので、一般紙に載ることはまれ。物珍しさも手伝った結果かもしれませんが、競技自体を知ってもらうことはうれしいですね」

■産後ダイエットで筋トレで100キロ持ち上げる

──ベンチプレスで70キロの重量を軽々と挙げる動画を見ましたが、昔からそんなパワーがあったのですか？

「子供のころから力持ちの金太郎でした（笑）。ただ、当時は女の子はおとなしく、ひ弱なものといった常識や周囲の目もあって封印していたんです。社会人になってから大型自動二輪免許を取ってツーリングをしたり、ベリーダンスを始めたりしたのですが、何かしっくりときません。そんなとき、産後ダイエットにと通い始めたジムでスクワットがいいよと教えられ、次はベンチプレス、デッドリフトとウエートトレーニングのやり方の手ほどきを受けたのです。ほいほいと100キロ超えのバーベルを引く（持ち上げる）私を見ていた方が『筋がいい』ってパワーリフティングの世界に誘ってくれました。で、東京都の新人戦に出てみると、次々と都記録を塗り替えてしまい、『ああ、私の居場所はここなんだ』と実感したわけです」

アームレスリングとストリクトカールで優勝

──6月に川崎で開催されたアームレスリング「腕王」でも優勝。日々のトレーニングの成果が出ていますね？

「アームレスリングは力はもとより技が大事になる部分が大きい。実はこの大会では2回戦で負けていて、敗者復活で勝ち上がって2回戦で負けた相手に2度勝って優勝を手にしました。負けたときに、道場の関係者の体験コーナーがあってそこで技を即席で教えてもらい、巻き返したという次第。また、先日行われた別の大会でも優勝候補相手に善戦できたのは、デッドリフトで鍛えた背筋のおかげだと思います。アームレスリングは前腕や上腕二頭筋（力コブ）を使う競技ですが、ベンチプレスは上腕三頭筋（腕の後ろ側の筋肉）を使うので普段のトレーニングではほとんど使わない筋肉なのです。他にも、ストリクトカールという壁に背中をつけて小型のバーベルを腕だけで持ち上げる競技でも優勝しました。ログプレス（競技用の丸太を頭上に持ち上げる）にも挑戦していてこちらは2位でした。新しい競技に挑戦することでいろんな人と出会えることを楽しみながら、改めてパワーリフティングってすごいなと実感しています」

──日本一になると、今度はタイトルを守る側。そのプレッシャーは？

「タイトルを守るというよりは、日本記録を常に更新していきたいという気持ちが強いですね。とにかく他の人に抜かれたくない。パワーリフティングは過去の自分に勝つというのが大事な競技。みんなが記録を狙って攻めてくるので、超えられない記録を常に更新し続けるのが使命のようになっています。元々プレッシャーはあまり感じない性格みたいなので、よく人から『本番に強い』なんて言われることがありますね」

──世界大会に向けて「フォーム改造」をしたようですが、実はそれが仇となったみたいですね？

「7月開催のアジア大会（兵庫県）に出場するにあたって、出場経験がある人たちから『世界基準では厳しいよ』と言われていました。世界経験のあるベテランの元選手から今のフォームだと記録として残るかは怪しいとの指摘もあった。そこでアドバイスを参考に得意のデッドリフトを直前の練習でフォームを変えてみたのです。結果はフォームが崩れて三振（3試技失敗）で失格。本来ならアジア記録の170.5キロを挙げていたわけですから、悔やまれてなりません。知り合いの審判からは『なぜいつも通りにしなかったの？』と声をかけられ、残念がられました。周囲の声に流されて中途半端にいじくり回したことが結果的に仇となりました。振り返ってみると世界がどうのは二の次で、毎日の練習で培った自分の力を信じていればよかったですね」

遠征費用の捻出にクラウドファンディングを立ち上げ

──その雪辱のため来年のモンゴルで開催されるアジア大会を目指しているとか？

「大会の結果を真摯に受け止めて誓ったのが、『逃したアジア記録をものにしてやるぞ』という決意。実は、今年の12月にトルコ・イスタンブールで次のアジア大会が開催されるのですが資金面で断念せざるを得ませんでした。7月のアジア大会後も次の週に愛媛・伊予市で開催された日本大会に参加したりと遠征費用がかさんでしまった。小学生と幼稚園児の子供がいますので教育費もかかりますし、費用の捻出は悩ましいところです」

──その費用の一部にクラウドファンディングを実施しています。

「以前からクラウドファンディングは考えていたのですが、まだまだ知名度は高くなく、果たして資金が集まるのかとの不安がありました。でも、アジア大会後のあるきっかけで実施の決意が固まりました。私のインスタのフォロワーさんで大会でもよく顔を合わす友人がいるのですが、その子が私の三振姿を見て真っ先に泣いてくれたんです。私よりも先に……。他にもたくさんの激励コメントをいただき、これは再挑戦をしないと申し訳ないと。クラウドファンディングが決まってからは、友人が次々と出資をしてくれたり、SNSで拡散してくれたりと、ほんと心強い応援をもらっています。クラウドファンディングでの費用捻出がメジャーになって、私と同じ子育て世代や学生チャンピオンの卵たちが競技だけに集中してトレーニングできる環境の礎になればいいとの思いもあります」

──マイナー競技の選手に共通の悩みですね。クラウドファンディングは「READYFOR（レディーフォー）」で行われていますね？

「プロジェクトへのアクセスは『レディーフォー』のホームページから“小林和沙”で検索してもらえば、〈パワーリフティング女子 アジア大会での雪辱を果たさせてください！〉の画面が出てきます。目標額は20万円。ささやかですが、返礼品としてアクリルスタンドやポストカードをお送りしています。募集期間は9月26日までですが、まだ少し足らないのでぜひご支援を。みなさんのお力で私をモンゴルに連れてってください（笑）」

◇ ◇ ◇

▽小林和沙（こばやし・かずさ） 1983年生まれ。2023年5月にパワーリフティングデビュー。全日本パワーリフティング選手権大会マスターズクラシック部門優勝。全種目東京都記録保持。デッドリフト全国記録保持153.5kg。2025年開催のアジアンパシフィックアフリカ大会出場権獲得。