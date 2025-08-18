いつの時代にも休みは1日でも長くほしい…というわけで、上伊那郡南箕輪村では「お盆休みをもう1日!」と求めるユニークな伝統行事が行われました。



参加した子ども

「この行事を作った人の気持ちとかよーくわかります。お盆休みを長くしてほしいとかそういう気持ちはとってもよくわかります」

参加した子ども

「この伝統うちの地区しかないのー？」





子どもも大人も暗闇の中で楽しそうに仕掛ける「いたずら」。公民館の入り口をあの手この手で封鎖しました。実はこれ、南箕輪村田畑地区に江戸時代から続くとも言われる伝統行事「盆正月」。その昔、盆休みで遊び疲れた若者たちが農作業をもう1日休みたいと訴えたのが始まりだといいます。今年は、公民館で行われましたが25年前は…。夜中、民家の前に集まる男たち。玄関をべニア板でふさぎ、軽トラックで次々とものを運び家の前へ。当時の区長「こりゃ参ったなぁ」以前は、区長の自宅の玄関を封鎖するのが習わしでした。手加減一切なしの徹底的な封鎖。後片付けにも半日かかったといいます。ところが、コロナ禍をへて区長への負担軽減や子どもたちにも参加しやすくしようとやり方が見直され、去年から舞台は公共施設に。送り盆翌日の朝、区長が公民館を訪れると。（あぜんと見回す区長）松澤良行 田畑区長「きょう公民館盆正月で閉鎖せざるを得ないんで、すみませんもう1日ちょっとずらしていたければと思います」しきたり通り、区長は他の役員に休みを連絡しました。松澤良行 田畑区長「私も小さいころ、うちの親父さんが役員で家を完全封鎖されて。公民館という公共施設でちょっとあの作業される方々が控えめだったのかなと思って、そんな点はうれしいやら残念やら。この公民館になったということは伝統行事が難しくない形で継続していくのではないか」令和の今。形は変われど伝統の「いたずら」は今年も受け継がれました。