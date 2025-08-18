TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時1分に、大雨警報（浸水害）を東村山市に発表しました。

東京都・東村山市に発表 18日18:01時点

東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■荒川区
□大雨警報
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　35mm

■練馬区
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■東村山市
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■福生市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■清瀬市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■東久留米市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■羽村市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■西東京市
□大雨警報
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■瑞穂町
□大雨警報
・浸水
　18日夜のはじめ頃に警戒
　3時間最大雨量　90mm