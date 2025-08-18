インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は8月18日、企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進やデジタル活用の定着を支援する組織診断サービス「IIJデジタルカルチャー可視化ソリューション」の提供を開始することを発表した。



このソリューションは「人材適性診断」「デジタル成熟度診断」「意識ギャップ診断」の3つの診断により、DXの推進において重要な「戦略」「組織」「人材」「IT活用」「意欲」の5つの要素を網羅的に可視化し、「インサイトレポート」としてまとめる。



これにより、DX推進における課題の全体像を把握し、組織の現状に即したアクションプランの策定を支援するとのことだ。主に企業のDX推進部門や情報システム部門、経営企画部門向けに提供する。



