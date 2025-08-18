家庭から排出されるペットボトルや食用油。これらを活用することでCO2の削減につなげようと18日、東根市など3市1町と飲料メーカーなどが協定を結びました。



協定を結んだのは、東根市、村山市、天童市、河北町の3市1町と大手飲料メーカーのサントリー。そして、石油製品の精製を行うエネオスです。

このうちサントリーは、市や町から集められたペットボトルを再利用し新たなペットボトルを生産します。従来の生産方法よりもCO2を6割削減できるということです。





サントリーサステナビリティ経営推進本部 橋本智裕部長「こちらがペットボトルのもと。熱い空気を入れて型にはめることで生まれ変わる。市民町民の方にペットボトルを洗浄して出していただくことが大事なポイント」一方、エネオスは使用済みの食用油を利用し、バイオマス資源を原料とする航空燃料「SAF」を精製します。従来の石油由来の燃料と同等の性能を持つだけでなく使用した時に排出されるCO2の量を従来よりも6割から8割、削減できるということです。エネオスバイオ燃料部 古谷大介部長「捨てられている油が燃料になり飛行機を飛ばす。自分が乗っている飛行機にSAFが使われていることが当たり前の社会になっていけば」協定ではこのほか、小学校での出前授業などを行い資源循環への啓発につなげたいとしています。東根市外二市一町共同衛生処理組合 柴田昇事務局長「ペットボトルや廃食用油が出しやすい集めやすい。また、環境を守る意識を啓発していく」2社へのペットボトルや食用油の提供は来年4月から始まる予定です。