¡Ú Number_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ ¡Û ¡ØÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿Åê¹Æ¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÄ·¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
9·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²èÁü¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¾å¤²¤ë²èÁü¤ä¡¢Áð¸¶¤Ç3¿Í¤¬¿©Âî¤ò°Ï¤à²èÁü¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤ËÄ·¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¾å¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1800Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢µÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö»çÍÔ¤¯¤ópost¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡ÖÄ·¤Í¤Æ¤ë¡¡Ä·¤Í¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤ËÄ·¤Í¤Æ¤ë¤è¡¡»çÍÔ¤¯¤óÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û