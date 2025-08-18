ウクライナ側は「困難な譲歩」迫られるか…米ウクライナ首脳会談へ　EU幹部も同席　「ロシアへの弱腰は次の脅威につながる」

米ロ首脳会談が先週末に行われましたが、続いて日本時間の19日にはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われます。

果たして、3年半にも及んだロシアとウクライナの戦争に終止符が打たれるのでしょうか。

米ロ首脳会談後の会見でトランプ大統領は「一定の進展はあったものの、停戦合意はできなかった」としましたが、この詳しい会談の内容が分かってきています。

海外メディアによりますと、プーチン大統領はウクライナ東部の2つ、ドンバス地方、ドネツク州とルハンスク州の譲渡を要求するなどしましたが、一方でゼレンスキー大統領は、ウクライナ国民は自らの土地を占領者に譲り渡すことはないと否定的な考えを示しているんです。

なぜ、プーチン大統領はドンバス地方にこだわるのか？

FNNモスクワ支局の土井支局長に聞きました。

土井支局長は3つのポイントを挙げていて、1つ目、ドンバス地域にはウクライナの中にも親ロ派などロシア系住民が多く生活していて、その彼らを保護するため。

これはロシアが特別軍事作戦と称するウクライナ侵攻開始当初、これを理由に挙げていたということがあります。

そして2つ目、安全保障上で必須の地帯であるということ。

ドンバスはウクライナ東部の主要な防衛ラインであって、ロシアにとってはNATOや西側勢力の接近を防ぐ緩衝地帯だからということが2点目に挙げられます。

そして3点目は、ドンバスというのはウクライナ有数の重工業・石炭生産地域なので、経済的価値があるからということなんです。

この米ロ首脳会談を経て19日、ゼレンスキー大統領とトランプ大統領の会談が行われます。

FNNワシントン支局・林英美記者に中継で話を聞いていきます。

青井実キャスター：

先週末の米ロ首脳会談、アメリカは国内でどう評価しているんでしょうか。

FNNワシントン支局・林英美記者：

アメリカ国内では批判的な報道が多く、トランプ政権に対して常に好意的な保守系FOXニュースも、停戦合意には至らなかったと報道しています。

またCNNは見出しで、会談はプーチン大統領の勝利で、トランプ大統領に難しい選択を残したと報じ、トランプ大統領がロシアに対し新たな制裁を加えなかったことや、ロシアから石油を輸入する国に対しての制裁を科すこともしなかったと指摘しています。

宮司愛海キャスター：

プーチン大統領は領土の割譲というのを求めていますけども、一方でゼレンスキー大統領は譲る気はないとしています。トランプ大統領はどのように話をまとめるつもりなんでしょうか。

FNNワシントン支局・林英美記者：

和平合意に向けた焦点の1つとなる領土の譲渡を巡って、トランプ政権は最終的にはウクライナが決めることだとしていて、トランプ大統領も18日、自身のSNSで改めて「ゼレンスキー大統領が望めば即座にロシアとの戦争を終わらせられるし、戦い続けることもできる」とし、ウクライナに対し領土を譲渡するよう圧力をかけています。

トランプ政権の幹部は「19日の協議を踏まえて、ロシア側に提示して受け入れさせなければならない」とも述べていますので、トランプ大統領だけではなく、ロシア側が納得する着地点を見いだせるのか、難しい交渉となることが予想されます。

青井実キャスター：

そして19日、EUの委員長やフランス・ドイツなどの首脳も会談に参加するという情報で、全員でトランプ大統領に挑むという形ですが、この意味はどういったものなんでしょうか。

FNNワシントン支局・林英美記者：

ヨーロッパ各国は、プーチン大統領の要求のままウクライナ領土の譲渡を許せば、今後はヨーロッパの国々に脅威が及ぶことを懸念しています。フランスのマクロン大統領もロシアに対して今、弱腰になれば次の紛争につながることになる。そうなればウクライナの人たちに影響するだけでなく、当然フランスもサイバー攻撃を受けたり、どの国の領土でもない海や宇宙などもロシアの脅威の対象になる可能性があると危機感を示しています。

また、2025年2月にトランプ大統領とゼレンスキー大統領が激しい口論になったことを踏まえて、その緩衝材となることもあると思います。ただ、ウクライナやヨーロッパの首脳らがかたくなな姿勢を見せれば、トランプ大統領の怒りを買い、交渉のさらなる停滞は避けられません。

ウクライナ側にとっては困難な譲歩を迫られることは避けられない見通しで、ロシア寄りとも指摘されるトランプ大統領を、ゼレンスキー大統領や会談に参加するヨーロッパの首脳らがどう納得させられるかが焦点となりそうです。

宮司愛海キャスター：

石破首相も18日夜、オンライン会談に出席しましたが、停戦に向けて日本政府としてできることはどういったことがあるんでしょうか？

SPキャスター・岩田明子氏：

まさに首脳同士の信頼関係がものを言う局面になっていますので、日本のこれまでの外交レガシーを生かして、ヨーロッパだけではなくてアメリカ・ロシア・ウクライナとも働きかけをするべきだと思います。

青井実キャスター：

ゼレンスキー大統領はすでにワシントンに到着しているということで、ヨーロッパ首脳らも参加するわけですが、トランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は日本時間の19日午前2時15分、ホワイトハウスで行われます。