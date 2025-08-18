【ファミマ】アイスバー「とろける食感 ぎゅっと梨」発売 - 長野県産梨の果汁を60%使用、梨農家を応援
ファミリーマートは8月19日、「とろける食感 ぎゅっと梨」(200円)を全国のファミリーマートで発売する。
「とろける食感 ぎゅっと梨」(200円)
同社は2023年より、国産フルーツを使用し、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとして、プライベートブランド「ファミマル」のフルーツアイスバーシリーズを展開。2024年からは「産地と、コンビに、」シリーズとして販売している。
「とろける食感 ぎゅっと梨」(200円)
長野県産梨の果汁を使用したアイスバーは、2024年9月に発売し、好評を得たことから、今回2年目の発売となる。梨の果汁を60%使用しており、ジューシーな梨の味わいを楽しめる層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てとなっている。今年は、暑い時期でも食べやすいよう甘さを調整、梨本来のジューシー感を味わえる仕立てにした。
パッケージには、「産地と、コンビに、」のロゴマークに加えて、長野県ならではの環境から生まれたさまざまな「しあわせ」を多くの人と分かち合いたいという願いの込められた「しあわせ信州」のロゴマークをデザインしている。
「とろける食感 ぎゅっと梨」(200円)
同社は2023年より、国産フルーツを使用し、持続可能な果実生産の支援につなげる取り組みとして、プライベートブランド「ファミマル」のフルーツアイスバーシリーズを展開。2024年からは「産地と、コンビに、」シリーズとして販売している。
長野県産梨の果汁を使用したアイスバーは、2024年9月に発売し、好評を得たことから、今回2年目の発売となる。梨の果汁を60%使用しており、ジューシーな梨の味わいを楽しめる層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てとなっている。今年は、暑い時期でも食べやすいよう甘さを調整、梨本来のジューシー感を味わえる仕立てにした。
パッケージには、「産地と、コンビに、」のロゴマークに加えて、長野県ならではの環境から生まれたさまざまな「しあわせ」を多くの人と分かち合いたいという願いの込められた「しあわせ信州」のロゴマークをデザインしている。