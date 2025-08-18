ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の写真愛好家が捉えた金星・木星大接近 中国の写真愛好家が捉えた金星・木星大接近 中国の写真愛好家が捉えた金星・木星大接近 2025年8月18日 17時45分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕） 【新華社天津8月18日】中国各地でこのところ、金星と木星が夜明けの東の空で大接近する現象が観測されている。写真愛好家らは珍しい天体ショーを捉えようと、さまざまな場所で撮影に臨んでいる。（記者/周潤健） １３日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕） １１日、寧夏回族自治区の哈巴湖生態観光区で撮影した木星（左）と金星。（呉忠＝新華社配信／蔣晨明） １３日、遼寧省瀋陽市の瀋陽薬科大学で撮影した木星（上）と金星。（瀋陽＝新華社配信／党文） １３日、広西チワン族自治区の大明山国家級自然保護区で撮影した木星（上）と金星。（南寧＝新華社配信／王晋） １２日、甘粛省隴南（ろうなん）市で撮影した木星（左）と金星。（隴南＝新華社配信／魯罡） １４日、甘粛省白銀市の永泰古城で撮影した木星（上）と金星。（白銀＝新華社配信／戴建峰） １３日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／曹亦凡） １４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／曹亦凡） １４日、天津市薊州区で撮影した木星（上）と金星。（天津＝新華社配信／楊婧） リンクをコピーする みんなの感想は？