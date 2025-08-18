　１４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕）

　【新華社天津8月18日】中国各地でこのところ、金星と木星が夜明けの東の空で大接近する現象が観測されている。写真愛好家らは珍しい天体ショーを捉えようと、さまざまな場所で撮影に臨んでいる。（記者/周潤健）

　１３日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕）
　１１日、寧夏回族自治区の哈巴湖生態観光区で撮影した木星（左）と金星。（呉忠＝新華社配信／蔣晨明）
　１３日、遼寧省瀋陽市の瀋陽薬科大学で撮影した木星（上）と金星。（瀋陽＝新華社配信／党文）
　１３日、広西チワン族自治区の大明山国家級自然保護区で撮影した木星（上）と金星。（南寧＝新華社配信／王晋）
　１２日、甘粛省隴南（ろうなん）市で撮影した木星（左）と金星。（隴南＝新華社配信／魯罡）
　１４日、甘粛省白銀市の永泰古城で撮影した木星（上）と金星。（白銀＝新華社配信／戴建峰）
　１３日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／曹亦凡）
　１４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／曹亦凡）
　１４日、天津市薊州区で撮影した木星（上）と金星。（天津＝新華社配信／楊婧）