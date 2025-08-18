『小林さんちのメイドラゴン』、フィルムコンサートのワールドツアーが決定 台北＆越谷で開催へ
京都アニメーション制作のアニメシリーズ『小林さんちのメイドラゴン』のフィルムコンサートが、ワールドツアーとして台北と埼玉・越谷で開催されることが発表された。
【画像】主題歌歌手も声優も…！『小林さんちのメイドラゴン』フィルムコンサート登壇者
今回のフィルムコンサートは現在公開中の映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』、また2017年のテレビアニメ第1期『小林さんちのメイドラゴン』、2021年の第2期『小林さんちのメイドラゴンS』の映像と音楽で構成され、これまでアニメを応援してきたファンにとって見逃せないものとなっている。
台北公演は11月9日に臺灣戲曲中心 大表演廳にて開催となり、これまでのアニメシリーズの全3作品のOP主題歌を担当したfhanaも出演する。現在チケット販売中。
埼玉・越谷公演は2026年1月24日にサンシティホール越谷で開催される。作品のモデルとなった越谷でHeartbeat Projectによる演奏と、トール役の桑原由気、カンナ役の長縄まりあ、そしてOP主題歌アーティストのfhanaも出演が決定。こちらの公演のチケット情報は9月19日に発表される。
