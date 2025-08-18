『レプリカ 元妻の復讐』第7話、すみれ、脅迫状の犯人？と対峙【あらすじ】
トリンドル玲奈が主演を務めるテレビ東京ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』(毎週月曜 後11：06〜)の第7話が、きょう18日に放送される。
【場面カット】脅迫状の犯人か…？桔平の同僚
電子コミックとして20万部を誇る人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。主人公が、子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て、「伊藤すみれ」として生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメント。
伊藤すみれ（トリンドル）の正体を知る者から届いた謎の脅迫状。すみれはミライ（千賀健永）と共に、緊急帰京した桔平（木村了）を利用して犯人を突き止めようとする。
■第7話あらすじ
すみれは脅迫状の犯人を桔平の同僚・芝田（山崎紘菜）だと目星をつけると、ハッタリで彼女を追い詰める。実は芝田は桔平に秘かな想いを寄せており、彼を守ろうとしていた。すみれは芝田に対し、自らの復讐の目的を打ち明けると、桔平の赴任先にまで会いに行く。だが、そこで桔平からの思わぬ逆襲に会う。一方、花梨(宮本茉由)は、IT企業CEOの金城樹（古屋呂敏）との出会いに舞い上がっていた。
【場面カット】脅迫状の犯人か…？桔平の同僚
電子コミックとして20万部を誇る人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。主人公が、子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て、「伊藤すみれ」として生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメント。
■第7話あらすじ
すみれは脅迫状の犯人を桔平の同僚・芝田（山崎紘菜）だと目星をつけると、ハッタリで彼女を追い詰める。実は芝田は桔平に秘かな想いを寄せており、彼を守ろうとしていた。すみれは芝田に対し、自らの復讐の目的を打ち明けると、桔平の赴任先にまで会いに行く。だが、そこで桔平からの思わぬ逆襲に会う。一方、花梨(宮本茉由)は、IT企業CEOの金城樹（古屋呂敏）との出会いに舞い上がっていた。