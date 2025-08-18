ブラウブリッツ秋田 固い守りで札幌に勝利 今季初のリーグ戦2試合連続無失点 16日
サッカー明治安田J2ブラウブリッツ秋田は16日、北海道コンサドーレ札幌との試合で守備から攻撃の流れをつかみ、勝利を収めました。
固い守りで今シーズン初のリーグ戦2試合連続無失点です。
前の試合、1点が遠かった青のブラウブリッツ、対するのは今シーズンのホーム開幕戦で敗れた相手、コンサドーレ札幌です。
さらにコーナーキックから…DF飯泉もゴールを狙いますが、枠をとらえることができません。
それでもブラウブリッツは守備から流れを作ります。前半36分、札幌からボールを奪い返して…
キャプテン諸岡のシュートをFW鈴木がコースを変えて技ありのゴール。
1対0で試合を折り返します。
しかし後半、立ち上がりから札幌に攻め込まれる時間が続きますが、ボールに向かって走り続ける積極的なディフェンスを展開。
体を張って守ります。
ブラウブリッツは、その後も守備の強度を落としませんでした。
相手の一瞬の隙を突き、FW梶谷がカウンターから追加点。
リードをさらに広げます。
札幌に17本のシュートを許しながらも、堅い守りでゴールを割らせなかったブラウブリッツ。
リーグ戦では今シーズン初の2試合連続無失点で勝利しました。
FW 梶谷政仁選手
「複数点取るっていうのも自分たちにとって流れをつかむ一つの要因ですけど、それ以上にやっぱ無失点でいくっていうのが秋田にとって一番力になるところだと思うのでこれを継続してまた1週間いい準備できたらいいなと思います」
吉田謙監督
「全員で守備して、よい守備から全員で攻撃、選手の日常の努力、これからも続けていきたいと思います」