昨季後半に2ウェイ契約で加入したボーンズ・ハイランドが今季もウルブズでプレーか？

昨シーズン。ミネソタ・ティンバーウルブズは、ウェスタン・カンファレン6位の49勝33敗でレギュラーシーズンをフィニッシュ。プレーオフでは2年連続のカンファレンス・ファイナル進出を飾った。

迎えた今オフ。チームはニキール・アレクサンダー・ウォーカーがアトランタ・ホークス、ルカ・ガルザとジョシュ・マイノットがボストン・セルティックスへ移籍も、主力ビッグマンのジュリアス・ランドルとナズ・リード、ベテランのジョー・イングルズとの再契約に成功。

オールスターガードのアンソニー・エドワーズを軸に、ウルブズはランドル、リード、ルディ・ゴベア、ジェイデン・マクダニエルズ、マイク・コンリー、ドンテ・ディビンチェンゾ、ジェイレン・クラークといった選手たちが契約下にいる。

今シーズンに向けて、ウルブズはロスター枠にマルコム・ブログドン、キャメロン・ペイン、ランドリー・シャメットとの契約も考慮したのだが、ボーンズ・ハイランドがその枠に入ることになりそうだと『The Athletic』が8月15日（現地時間14日、日付は以下同）に報じた。

188センチ78キロのハイランドは、24歳のコンボガード。キャリア4年目の昨シーズンは、ロサンゼルス・クリッパーズで開幕を迎えるも、今年2月7日のトレードでホークスへ移籍後にウェイブ（保有権放棄）され、同28日に2ウェイ契約でウルブズへ加入。

レギュラーシーズン4試合の出場で平均4.3分1.3得点1.0アシストを残したハイランドは、もともと2021年のドラフト1巡目26位でデンバー・ナゲッツから指名されてNBA入り。

当時ナゲッツでエグゼクティブだったティム・コネリーは、現在ウルブズでバスケットボール運営部代表を務めていることもあり、ハイランドは今シーズンもウルブズでプレーすることになりそうだ。