NiziUリク、オレンジヘアに大胆イメチェン ツインテール姿に「アニメに出てきそう」「ビジュ優勝」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の公式Instagramが18日に更新された。メンバーのRIKU（リク）が新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】NIziUリク「アニメに出てきそう」と話題のド派手ヘア
「SUMMER SONIC 2025」に出演した際のオフショットを公開したリク。これまで明るめのブラウンヘアが定着していたが、この日の投稿では鮮やかなオレンジヘアにヘアチェンジした姿を披露。ツインテールで決め、キュートなポーズを決めていた。
この投稿にファンからは「アニメに出てきそう」「ビジュ優勝」「雰囲気変わる」「夏らしくて可愛すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リク、オレンジヘアに大胆イメチェン
