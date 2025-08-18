堀ちえみ「昨夜は体重増えていて…」現在の体重公表 夫と訪れた“完食ランチ”も紹介
タレントの堀ちえみ（58）が18日までに自身のブログを更新。最近の食事メニューや、現在の体重を公表した。
この日は「ランチはやさしい、お野菜中心のお店。大好きなお店です」とつづり、夫とカフェを訪れたことを報告。
続けて「主人はヴィーガンバーガーアボカド＆テリヤキソース。私はサラダを。いろんな種類のサラダメニューの中から、ソイ＆グレインを選びました」とつづった。
また、注文したサラダのほかにも「途中でまだ食べられそうなので、スープとブレッドのセットも追加しました」と明かし、「とても美味しかったです。完食。昨夜は体重増えていて、42kgになってました！」と自身の体重も記した。
この投稿にファンからは「無理せず ちえみちゃんのペースで 頑張れ」「無理をせず栄養しっかりとって休める時休んでくださいね」といったコメントが寄せられている。
堀は19年に舌がんにかかったことを公表。舌がんの摘出手術を受け6割を切除したが、リハビリに励み、昨年17年ぶりの新曲となる「FUWARI」をリリース。昨年3月には、がんが完治したことを医師から告げられたと明かしていた。