タレントの堀ちえみ（58）が18日までに自身のブログを更新。最近の食事メニューや、現在の体重を公表した。

この日は「ランチはやさしい、お野菜中心のお店。大好きなお店です」とつづり、夫とカフェを訪れたことを報告。

続けて「主人はヴィーガンバーガーアボカド＆テリヤキソース。私はサラダを。いろんな種類のサラダメニューの中から、ソイ＆グレインを選びました」とつづった。

また、注文したサラダのほかにも「途中でまだ食べられそうなので、スープとブレッドのセットも追加しました」と明かし、「とても美味しかったです。完食。昨夜は体重増えていて、42kgになってました！」と自身の体重も記した。

この投稿にファンからは「無理せず ちえみちゃんのペースで 頑張れ」「無理をせず栄養しっかりとって休める時休んでくださいね」といったコメントが寄せられている。

堀は19年に舌がんにかかったことを公表。舌がんの摘出手術を受け6割を切除したが、リハビリに励み、昨年17年ぶりの新曲となる「FUWARI」をリリース。昨年3月には、がんが完治したことを医師から告げられたと明かしていた。