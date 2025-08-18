アジアカップの男子オールスター5が発表…オーストラリア・中国から各2名、イランから1名選出

8月18日、「FIBAアジアカップ2025」の大会オールスター5が発表。優勝を飾ったオーストラリア代表（FIBAランキング7位）からジェイリン・ギャロウェイ（MVP）とジャック・マクベイ、準優勝の中国代表（同30位）からワン・ジュンジェとフー・ジンチウ、銅メダルのイラン代表（同28位）からシナ・ヴァヘディが選出された。

大会MVPにも選ばれたギャロウェイは、決勝の中国戦で23得点5リバウンド3アシストをマークし、3ポイントシュートを10本中6本沈める鮮烈な活躍を披露。また、ともに名を連ねたマクベイは大会を通じて1試合平均13.5得点2.0リバウンド1.8アシストを挙げた。

中国を大黒柱としてけん引したジュンジェは、同13.0得点4.2リバウンドをマークし、チームの決勝進出に貢献。また、得点源として存在感を発揮したジンチウは同16.5得点9.2リバウンドを記録し、1点差で惜敗したファイナルでは20得点を叩き出している。

3位のイランから選出されたヴァヘディは、日本代表（同21位）とのグループ予選で22得点をマークし、3ポイントシュート成功率は80.0パーセント（5本中4本）を記録。ニュージーランド代表（同22位）との3位決定戦では19得点4リバウンド4アシスト3スティールと、攻防両面で躍動した。

【動画】オーストラリアvs中国の大接戦をもう一度！