“日本一かわいい高校一年生”準GPりあさん、夢はモデル＆女優「今日好き」出演者にも憧れ「尊敬しています」【「高一ミスコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/18】“日本一かわいい高校一年生”を決める「高一ミスコン2025」にて、佐賀県出身・りあさんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後のりあさんを直撃し、準グランプリ受賞の心境や今後の活動、夢を叶える秘訣などを聞いた。
【写真】“日本一かわいい女子高校生”準GP、制服姿で美脚披露
― 準グランプリおめでとうございます！現在の心境から教えてください。
りあ：準グランプリに選んでいただけてすごく嬉しいのですが、正直グランプリになれなくて悔しい気持ちもあります。ですが、支えてくださったファンの皆さんや、家族、友達のおかげでここまで来れたので、本当に感謝しています。
― コンテストに出場した理由やきっかけを教えて下さい。
りあ：夢がモデルや女優になることで、少しでもその夢に1歩近づけたらいいなと思い応募しました。
― これまで、芸能活動やオーディション経験はありますか？
りあ：「美少女図鑑」に掲載されたことがあります。
ー そのほか、学生生活で頑張っていたことがあれば教えてください。
りあ：中学生の時に3年間ソフトテニスを頑張っていました。地区では1位を取ることができ、県大会まで進むことができました。1年生の頃から、毎日学校での練習以外でも、友達と自主練習のためにテニスコートを借りに行ったり、クラブチームにほぼ1週間に2、3回は夜練習に行ったりと、毎日努力して頑張っていました。
ー コンテスト期間中に大変だったことを教えてください。
りあ：配信を毎日続けることが大変でしたが、ファンの方が来てくださって、継続することができました。配信・Instagram・TikTokの投稿は絶対毎日継続しようと思って頑張りました。
ー 視聴者の方を増やすために工夫されたことはありますか？
りあ：ファンの方と話し、お互いのことを知ることができるようにしました。ファンの方の名前も覚えるようにしていました。
ー コンテスト期間中に自分磨きのためにしていたことがあれば教えてください。
りあ：乾燥肌なので、朝と夜の両方、毎日パックをして肌に気を付けて生活していました。美容法は、ばんばんざいのみゆさんのYouTubeを参考にしていました。
ー 憧れの存在はいますか？
りあ：「Popteen」専属モデルの相塲星音さんです。モデルとしてランウェイを歩いたり、「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演したりしていて、尊敬しています。
ー 今後はどんなことに挑戦してみたいですか？
りあ：バラエティー番組や、「今日、好きになりました。」にも出演してみたいです！
ー モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
りあ：コンテストの配信を始めた6月はあまり人が来なくて“どうしよう”と不安に思っていました。ですが、“絶対ファイナリストになってグランプリをとりたい”という思いから、毎日夜の配信を頑張り、7月にはたくさんのファンの方が応援してくれました。
ー モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
りあ：目標を立て、くじけずに最後まで努力し続けることだと思います！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
学年：高校一年生
都道府県：佐賀県出身
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリストが登壇。グランプリに輝いた福井県出身・なんりさんは、本戦である「女子高生ミスコン2025」のファイナリストに選出される。
「高一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン」の前哨戦ともいえる高校一年生限定のコンテスト。2024年にグランプリを獲得したさゆきは「女子高生ミスコン2024」のファイナリストとして活躍、過去には人気YouTuberの中町綾も同コンテストでグランプリを獲得した。
さらに本戦の「女子高生ミスコン」でも、青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA）で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】