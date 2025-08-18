日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０８月１８日 １４７円４５～４７銭 （△０．４５）
０８月１５日 １４７円００～０２銭 （△０．４５）
０８月１４日 １４６円５５～５７銭 （▼０．９７）
０８月１３日 １４７円５２～５４銭 （▼０．７４）
０８月１２日 １４８円２６～２７銭 （△０．９５）
０８月０８日 １４７円３１～３３銭 （△０．５１）
０８月０７日 １４６円８０～８２銭 （▼０．７５）
０８月０６日 １４７円５５～５７銭 （△０．１９）
０８月０５日 １４７円３６～３８銭 （▼０．５１）
０８月０４日 １４７円８７～８９銭 （▼２．６６）
０８月０１日 １５０円５３～５５銭 （△１．１５）
０７月３１日 １４９円３８～４０銭 （△１．３０）
０７月３０日 １４８円０８～１０銭 （▼０．４９）
０７月２９日 １４８円５７～５９銭 （△０．２９）
０７月２８日 １４８円２８～３０銭 （△０．９１）
０７月２５日 １４７円３７～３９銭 （△０．９６）
０７月２４日 １４６円４１～４２銭 （▼０．３２）
０７月２３日 １４６円７３～７５銭 （▼０．９８）
０７月２２日 １４７円７１～７３銭 （▼１．０６）
０７月１８日 １４８円７７～７９銭 （△０．０５）
０７月１７日 １４８円７２～７４銭 （▼０．１６）
０７月１６日 １４８円８８～９０銭 （△１．１５）
０７月１５日 １４７円７３～７５銭 （△０．３６）
０７月１４日 １４７円３７～３８銭 （△０．５２）
０７月１１日 １４６円８５～８７銭 （△０．５９）
０７月１０日 １４６円２６～２８銭 （▼０．５８）
０７月０９日 １４６円８４～８６銭 （△０．８１）
０７月０８日 １４６円０３～０５銭 （△０．８４）
０７月０７日 １４５円１９～２０銭 （△０．７９）
０７月０４日 １４４円４０～４１銭 （△０．５４）
０７月０３日 １４３円８６～８８銭 （▼０．０３）
０７月０２日 １４３円８９～９１銭 （△０．８２）
０７月０１日 １４３円０７～０９銭 （▼１．０５）
０６月３０日 １４４円１２～１４銭 （▼０．３５）
０６月２７日 １４４円４７～４９銭 （△０．４２）
０６月２６日 １４４円０５～０７銭 （▼１．２５）
０６月２５日 １４５円３０～３３銭 （ ０．００）
０６月２４日 １４５円３０～３２銭 （▼２．０２）
０６月２３日 １４７円３２～３４銭 （△１．９２）
０６月２０日 １４５円４０～４２銭 （△０．０１）
レンジ 前日比
０８月１８日 １４７円４５～４７銭 （△０．４５）
０８月１５日 １４７円００～０２銭 （△０．４５）
０８月１４日 １４６円５５～５７銭 （▼０．９７）
０８月１３日 １４７円５２～５４銭 （▼０．７４）
０８月１２日 １４８円２６～２７銭 （△０．９５）
０８月０８日 １４７円３１～３３銭 （△０．５１）
０８月０７日 １４６円８０～８２銭 （▼０．７５）
０８月０６日 １４７円５５～５７銭 （△０．１９）
０８月０５日 １４７円３６～３８銭 （▼０．５１）
０８月０４日 １４７円８７～８９銭 （▼２．６６）
０８月０１日 １５０円５３～５５銭 （△１．１５）
０７月３１日 １４９円３８～４０銭 （△１．３０）
０７月３０日 １４８円０８～１０銭 （▼０．４９）
０７月２９日 １４８円５７～５９銭 （△０．２９）
０７月２８日 １４８円２８～３０銭 （△０．９１）
０７月２５日 １４７円３７～３９銭 （△０．９６）
０７月２４日 １４６円４１～４２銭 （▼０．３２）
０７月２３日 １４６円７３～７５銭 （▼０．９８）
０７月２２日 １４７円７１～７３銭 （▼１．０６）
０７月１８日 １４８円７７～７９銭 （△０．０５）
０７月１７日 １４８円７２～７４銭 （▼０．１６）
０７月１６日 １４８円８８～９０銭 （△１．１５）
０７月１５日 １４７円７３～７５銭 （△０．３６）
０７月１４日 １４７円３７～３８銭 （△０．５２）
０７月１１日 １４６円８５～８７銭 （△０．５９）
０７月１０日 １４６円２６～２８銭 （▼０．５８）
０７月０９日 １４６円８４～８６銭 （△０．８１）
０７月０８日 １４６円０３～０５銭 （△０．８４）
０７月０７日 １４５円１９～２０銭 （△０．７９）
０７月０４日 １４４円４０～４１銭 （△０．５４）
０７月０３日 １４３円８６～８８銭 （▼０．０３）
０７月０２日 １４３円８９～９１銭 （△０．８２）
０７月０１日 １４３円０７～０９銭 （▼１．０５）
０６月３０日 １４４円１２～１４銭 （▼０．３５）
０６月２７日 １４４円４７～４９銭 （△０．４２）
０６月２６日 １４４円０５～０７銭 （▼１．２５）
０６月２５日 １４５円３０～３３銭 （ ０．００）
０６月２４日 １４５円３０～３２銭 （▼２．０２）
０６月２３日 １４７円３２～３４銭 （△１．９２）
０６月２０日 １４５円４０～４２銭 （△０．０１）