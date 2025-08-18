大森元貴、HYDE、Official髭男dismらが、8月16日と17日開催の『SUMMER SONIC 2025』のオフショットやライブ写真を投稿している。

（関連：【画像多数】大森元貴は双眼鏡ポーズ、HYDEは客の至近距離に……『サマソニ』名シーン写真）

17日に東京のトップバッターを務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴は、ライブパフォーマンスシーンや舞台袖からの写真を投稿した。ファンからは「夏フェス第一弾、そしてトップバッターお疲れさまでした～！もっくんから見た景色、見せてくれてありがとう」「2025年夏1番の思い出がこのシーンになりました」など、多くの反響が寄せられている。

Official髭男dismは16日東京、17日大阪のライブ写真をそれぞれ投稿した。ファンからは「東京&大阪サマソニ お疲れ様でした!!どの写真も最高な瞬間を真っ直ぐに届けてくれて大感謝 4人のリラックス姿もサイコー過ぎる♡幸」、「皆カッコよすぎる 最後の写真に癒される 暑いなか2日間お疲れ様でした」などのコメントが寄せられている。

同じく16日東京、17日大阪と出演したHYDEは「Thank you, SUMMER SONIC OSAKA! Sendai, you’re next」と綴り、ドラムに乗って右手を高々と掲げ声援に応える姿など、熱狂が伝わるライブ写真を披露している。

LiSAは「愛してやまないBABYMETALのみんな 愛しかない」と綴り、BABYMETALとの4ショットを投稿。「フロアでわたしもみんなとまみれて踊った LiSAMETAL仲間入りさせてもらった 最高な夏だった」と感想を綴り、他にも、HYDEや黒夢、Leinaら出演アーティストたちとの交友を深める写真を続けて公開している。

今年8年ぶりに5人のメンバーが集結し、再始動したRIP SLYME。17日投稿のInstagramに「2025.08.17 SUMMER SONIC 2025@幕張メッセ」とBEACH STAGEでのパフォーマンス写真を投稿。観客の向こうに海が見えるステージで躍動する5人の姿が写しだされ、最後は5人が手を合わせる姿も。ファンからは「私の青春おかえり！！最高の空間でした」「みんな楽しそう」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）