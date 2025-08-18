新日本プロレスは１８日、次期シリーズ（９月９日、富士大会で開幕）の主要対戦カードを発表した。

シリーズ最終戦となる９月２８日神戸ワールド記念ホール大会では、鷹木信悟がＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッドに挑戦することが決定。ゲイブは２回目の防衛戦となる。「無所属」と「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」は全面対抗戦の様相を呈しており、辻陽太とデビッド・フィンレー、高橋ヒロムと石森太二のシングルマッチも行われる。

さらに１８日有明アリーナ大会で凱旋帰国したＹｕｔｏ―ＩｃｅとＯＳＫＡＲの「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」がＩＷＧＰタッグ王者のタイチ＆石井智宏に挑戦することも決定した。タイチ＆石井は初防衛戦となる。

また９月２４日の北海道・札幌大会ではＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードがＹＯＨとのＶ８戦に臨むことが決定。ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＳＨＯ＆ＤＯＵＫＩはロビー・イーグルス＆藤田晃生とのＶ２戦が組まれた。９月１３日後楽園大会ではＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王者の矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワトが棚橋弘至＆デスペラード＆田口隆祐とのＶ１戦に臨む。