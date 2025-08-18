テレビ朝日「新日ちゃんぴおん！」（毎週金曜深夜２時２６分）でＭＣを務める三谷紬アナウンサー（３１）が１８日、同番組のプロデュース興行（９月１２日、後楽園ホール）のメインカードを発表した。

放送５周年を記念した同大会のメインでは「ジェネレーションクラッシュ」と題された８人タッグマッチが実現。ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．＆タイチ＆石井智宏＆田口隆祐と海野翔太＆上村優也＆大岩陵平＆藤田晃生が対戦する。

会見に出席した三谷アナは「本隊とＴＭＤＫのユニットの垣根を超えたドリームタッグマッチとなっています。大会の最後を飾るカードとして新日本プロレスの皆様にご提案させていただきまして、承諾をいただきました。新日本の世代タッグ闘争に一体どんな戦いが起こるのか、ぜひ皆さん一緒に見届けて頂けたらと思います」とカードに込められた思いを明かした。

同大会のチケットはすでに全席完売しており、動画配信サービス「ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ」のＰＰＶでの配信も決定。三谷アナは「入れ替わりが激しいテレビ朝日の深夜番組枠で５年も続けられておりますのは、新日本プロレス関係者、ファンの皆様のおかげだと思っています。今回の興行は感謝の気持ちを込めて、皆さんが楽しんでいただけるように一生懸命努力してまいろうと思っております」と、感謝の言葉も口にしていた。