フォーリンラブ・バービー、娘との2ショット公開 マレーシア旅行満喫ショットに「景色と馴染んでる」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが18日、自身のInstagramを更新。娘とのマレーシア旅行での2ショットを公開した。
【写真】バービー、娘との2ショット
バービーは「ホリデイでマレーシアに来ています。服は現地調達のマレー系のもの。サングラスはLOEWEのさくらモチーフ。国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました」とコメントし、マレーシアの街中で娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。ピンクのマレー系の衣装を着用し、娘と手をつないで街を散策する微笑ましい姿が印象的で、「ナイスバカンスでした」と海外旅行を満喫している様子を表現している。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ナイスバカンス」「決まってる」「景色と馴染んでる」「家族旅行素敵」「マレーシア羨ましい」といったコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】バービー、娘との2ショット
◆バービー、娘とのマレーシア親子旅行2ショットを披露
バービーは「ホリデイでマレーシアに来ています。服は現地調達のマレー系のもの。サングラスはLOEWEのさくらモチーフ。国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました」とコメントし、マレーシアの街中で娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。ピンクのマレー系の衣装を着用し、娘と手をつないで街を散策する微笑ましい姿が印象的で、「ナイスバカンスでした」と海外旅行を満喫している様子を表現している。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】