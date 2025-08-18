前田大翔のオリジナル特番の＜特別編＞がエムオン!にて放送決定！ゲストとして、オーディションで切磋琢磨し合った日野健太が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

前田大翔が出演するオリジナル特番『Road to IDOL -前田大翔-＜特別編＞』が、8月28日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。

■彼女目線で展開する1人芝居の舞台は、真夏の海

ボーイズグループCandy Boyに所属していた前田大翔。グループでは芝居やオリジナル楽曲、ダンスなどのエンターテインメント公演を定期的に開催。2024年に解散以降、新メンバー募集オーディションへの参加や、5月からは東京・愛知・大阪の3都市でショーケース『前田大翔 1st Show Case ～Mutual Love Reception～ Prince Again』を開催するなど、国民的アイドルを目指し活動している。

このたび、4月に放送されたオリジナル特番に寄せられた好評の声に応え、＜特別編＞のオンエアが決定。前回に引き続き、彼女目線で展開する1人芝居の今回の舞台は、真夏の海。足りなくなったキュンを届けに、ぷりんす星の王子様がカムバック。大翔王子と一緒に海のアクティビティを楽しみながら、さらに磨きが掛かったキュンワードを炸裂させる。

■番組初のゲストとして、シンガーの日野健太が登場

また、前田大翔の音楽性について深掘りしていくコーナー「大翔の部屋」では、オリジナル楽曲の歌詞やポイント、ライブで披露したときの思い出をコメント。楽曲制作の裏側に密着したドキュメント映像と併せて、アーティスト・前田大翔の魅力を深掘りしていく。

そして、番組初のゲストとしてシンガーの日野健太が登場。オーディションでも切磋琢磨し合ってきたふたりが、当時のエピソードや現在の活動を語り合う。笑いあり、真面目なアーティストトークありの盛りだくさんな60分をぜひチェックしよう。

番組情報

MUSIC ON! TV（エムオン!）『Road to IDOL -前田大翔-＜特別編＞』

08/28（木）23:00～24:00

再放送：09/16（火）23:00～24:00

出演：前田大翔、日野健太

番組サイト

https://www.m-on.jp/program/detail/road-to-idol-maeda-taisho-special/