¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈME:I¡É(¥ß¡¼¥¢¥¤)¤¬¡¢8·î16Æü¡¦17Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ÇÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëME:I
½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR [THIS IS ME:I]¡Ù¤Ç¡¢6ÅÔ»Ô13¸ø±é¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëME:I¡£4ÅÔ»ÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ç¤â¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾È¼Í¤µ¤ì¤ëÁ¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢½ãÇò¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÑÛ¡¹¤·¤¯¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎYOU:ME¡ÊME:I¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢ME:I¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡ÖClick¡×¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï½ÅÄã²»¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤¯¡ÖEDM Arrange Ver¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯È¾¤Î¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢YOU:ME¡ÊME:I¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦MOMONA¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£MIU¤Ï¿ÀÆàÀî¸ø±é½éÆü¤ÎMOMONA¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ3RD SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMUSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¡È¤ª²½¾Ñ¥À¥ó¥¹¡É¤È¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÌ¥Î»¡£¡ÈÆ´¤ì¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ¯¤«¤ËÆ´¤ì¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ME:I¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¿·¤¿¤ËÃ¯¤«¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï´ûÈ¯¶Ê¤Î¿ô¡¹¤â¤½¤ì¤¾¤ìºÌ¤êË¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢ME:I¤¬Á´¤¯¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¼¡¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2ND SINGLE¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHi-Five¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ÖPunk Arrange Ver.¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¶«¤Ù¡¼¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Àú¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ME:I¤¬9·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1ST ALBUM¡ØWHO I AM¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤â½éÈäÏª¡£¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ëßê¤á¤¯²Æ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSummer Magic¡×¤Ç¤Ï¡¢KOKONA¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇYOU:ME¤¬¡ÖBada bing bada boom¡×¤È¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤êÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óSUZU¤Ï¹õÈÄ¤Ë¼«Ê¬¤ÈYOU:ME¤ÎÁê¹ç»±¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ME:I¤¬·ã¤·¤¯¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ÖRoyal Energy¡×¤ÇYOU:ME¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ME:I¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤òÈ¿¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶ÉÕ¤ÇÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¡È9»þÈ¾¥À¥ó¥¹¡É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ²¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÉý¤ò¹¤²¤¿Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£YOU:ME¤âÂç¤¤Ê³Ý¤±À¼¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖReady Go¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëME:I¡£¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âYOU:ME¤â¥á¥í¥á¥í¤Ë¡ª¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤òÇØ¤ËME:I¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬Â©¤òÂ·¤¨¤Æ¡ÖReady Go¡×¤òÍÙ¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Î²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿YOU:ME¤ÎÇ®µ¤¤Ë¡¢½ª»Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿ME:I¡£
ºÇ¸å¤ËSHIZUKU¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤«¤éME:I¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤âÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¡ØME:I¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿KOKONA¤ÈAYANE¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£KOKONA¤Ï¡ÖYOU:ME¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢AYANE¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀÊ¤ÎÊý¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢ËèÉÃÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆMOMONA¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬µÒÀÊ¤ÇÂ¿¿ô¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÎÁªÂò¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÃÑ¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯È¾Á°¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖME:I¤Î¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤ò¡¢YOU:ME¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËYOU:ME¤ØÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËME:I¤Ï¡¢¡Ö&ME (YOU:ME Ver.)¡×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£¸å¡¢8·î21Æü¡Á23Æü¤ËÊ¼¸Ë¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢8·î30¡¢31Æü¤Î¹Åç¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£