¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡×À¤³¦À©¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢Èþ½÷¤¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¸ø³«¤ÇÈ¿¶Á¡¡¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤â¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£±£¹Ç¯£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ê¥ç¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥ë¥Ê¥ä¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤È¤È¤â¤Ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢É×¤È´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡×¡¢¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡×¡¢¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥²¥ª¥ë¥®¡¼¡¦¥¯¥Ë¥Ä¥¡¤È·ëº§¤·¤¿¥³¥¹¥È¥ë¥Ê¥ä¤Ï£´·î¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥È¥ë¥Ê¥ä¤Ï¥·¥Ë¥¢Å¾¸þ¤Î£±£¹¡Ý£²£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈÈþ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤±éµ»¤òÉð´ï¤Ë²÷¿Ê·â¤ò¤ß¤»¡¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©ÇÆ¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ï¡¢Æ±¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥È¥ë¥½¥ï¤È¤È¤â¤Ë½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¥Ú¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£