フランスで生み出された高級料理店でのモデルは世界中で複製された/Kajornsiri Auimanachai/iStockphoto/Getty Images

（ＣＮＮ）フランス料理界に大きな影響力を持つレストラン格付けガイド「ミシュランガイド」が毎年、星付きの店を発表するたびに、仏フードジャーナリスト、ノラ・ブアズニ氏のもとには怒りと憤りのメッセージが押し寄せる。

ブアズニ氏が最近、仏レストラン業界の内情を暴く告発者として知られるようになったことによる、想定外の副産物だ。

栄誉あるミシュランの星を獲得した店のスタッフから、自分たちに地獄の苦しみを強いる暴力的で悪質なシェフが英雄の座に就くことは許しがたいと、激怒する声が寄せられるという。

ブアズニ氏がＣＮＮとのインタビューで語ったところによると、我慢を重ねてきたスタッフが、ミシュランの星でついに限界を超えるようだ。

同氏は２０１７年から、仏各地のレストランに悪質な厨房文化が蔓延（まんえん）していると訴えてきた。特に今年５月の最新著「Ｖｉｏｌｅｎｃｅｓ ｅｎ ｃｕｉｓｉｎｅ」（厨房の暴力、の意味）では、各地の厨房で起きている身体的、精神的、心理的な虐待を一気に暴露した。業界では公然の秘密ながら、一般国民にはほとんど知られていなかった事実だ。

同書は２０年以降に集めたレストラン従業員らの証言を通して、シェフが暴力的に怒りを爆発させ、ミスをしたスタッフを故意にやけどさせたり、顔に鍋を投げつけたりした例を挙げている。非白人のスタッフは人種差別的ないやがらせや搾取、不当な扱いを受け、女性は常に性的な対象にされて、毎日尻を触られたり、容姿についてわいせつな言葉をかけられたりしていた。冷蔵室で同僚に性的暴行を受けたという深刻なケースもあった。

ブラックな厨房文化はフランスだけにとどまらず、英語圏や欧州の各国で何年も前から告発され、非難されてきた。

だがブアズニ氏の著書は特に仏全土から反響を呼び、有力議員らの耳にも届いた。国民議会（下院）では先月７日、厨房での暴力を調査する委員会の設置を求める動議が提出された。

動議は、メディアが描くシェフ像の裏に「厳格でほぼ軍隊のような、過酷な階層的組織」があると主張。厨房の「旅団」（陸軍部隊の構成単位）の労働環境は劣悪でストレスが大きく、暴力的でさえあることが多いのに、だれも声を上げないと訴えた。

ここで注目したいのは「軍隊のような、過酷な階層的組織」という文言だ。これはフランス人シェフでレストラン経営者、著述家でもあったオーギュスト・エスコフィエが１９世紀末に考案した階級制度「ブリガード・ド・キュイジーヌ」（厨房の旅団、の意味）を指している。エスコフィエは自身の従軍経験をヒントに、軍隊にならって地位の序列で指揮系統が決まるシステムを作った。厨房のトップに立つのが「シェフ・ド・キュイジーヌ」（料理長）と「スーシェフ」（副料理長）、その下に「シェフ・ド・パルティ」（ソースや魚料理、冷前菜など各部門の責任者）、さらに「コミ」（アシスタント調理師）、見習いと続く。

フランス文化ではエスコフィエ自身も、その精巧な厨房システムも高く評価されている。

だが多くの点で、このトップダウンの組織こそがブラックな厨房文化を助長し、シェフによるスタッフ虐待を不問に付してきた元凶だと、ブアズニ氏は指摘する。

そのうえ、ブリガード制度は何十年にもわたり、フランスで修行した外国人シェフたちの手で、世界中の高級レストランやホテルの厨房に輸出され、複製されてきた。

いわば悪循環というわけだ。

しかし１００年の歴史を持ち、世界各地で模倣されているこの制度をなくすには、一体どうしたらいいのだろう。

有害な職場環境の一因が、厨房での男性優位とプレッシャーの大きさにあるとの指摘は、以前からあった。しかし英経営学研究誌ＪＭＳに掲載された２１年の研究では、説得力のあるシンプルな解決策が示された。もっと開放的な厨房をつくる、という対策だ。

英カーディフ大学のチームはこの研究で、高級レストランの厨房は人々の目が届かない閉鎖的な、隔絶された空間という特殊な職場環境であるため、必然的にそこでは通常のルールが当てはまらず、監視されることもないという感覚に陥ってしまうと結論付けた。

チームは、世界の高級レストランのシェフ４７人へのインタビューを基にこの研究をまとめた。

有名シェフが崇拝されるフランスの風潮も、虐げられる側の口を封じる沈黙のおきてに一役買ってきた。トップクラスのシェフは長々としたプロフィールやドキュメンタリー、料理番組などでもてはやされ、「手出しできない」存在になる。フランス料理の「神話」化をあおる食関連メディアにも大きな責任があると、ブアズニ氏は言う。

だがコロナ禍以降のここ５年間で、形勢は逆転した。フランスも英語圏の欧米諸国と同様、労働力不足や「大退職時代」に直面している。仏ホテル職業産業連合（ＵＭＩＨ）のティエリー・マルクス会長によると、現時点で仏レストラン、ホスピタリティ業界の欠員数は３０万人に上る。

１日に平均５店のレストランが新たにオープンするのに対し、２３店が廃業している。

日本とフランスに高級レストラン１０店を展開するマルクス氏は、ストレスが多くプレッシャーの大きい環境下で仕事を割り振り、効率性を最大限に高めるには、ブリガード制度が必要だと説明。その一方で、最高のシェフが最高のリーダーになれるとは限らないと指摘し、制度に欠陥がある可能性を認めた。

フランスの女性シェフたちが結成したＮＰＯ「ボンディール・ｅ」は２１年以降、料理・ホスピタリティ分野の学校で暴力防止セミナーを開催してきた。早い段階から意識を高め、暴力の連鎖を断ち切るのが狙いだ。フランスでは職業学校への入学が１５歳から始まる。

ボンディール・ｅはさらに、厨房で暴力を受けた被害者を支援する相談窓口を開設し、厨房でのコミュニケーションとマネジメントについての研修も実施している。

同団体の設立に参加した女性シェフの１人、マノン・フルーリー氏はその後、パリに自身のレストラン「ダティル」を開いた。ミシュラン１つ星の店だ。フルーリー氏はここの総責任者として、従来とは異なる運営に努めてきた。従業員のワーク・ライフ・バランスに配慮して、週末は休業。新人スタッフには相互尊重と協調の精神を掲げた行動規範を渡し、マネージャーにリーダーシップ研修を提供する。開店前と閉店後の打ち合わせ、毎月の個別面談でコミュニケーションを重視している。店を主導するのは女性たちだ。

「自分の店を開いた時、女性を責任あるポジションに配置したいと考えた。女性がそういうポジションに就けること、それを望んでいることを示す前例をつくるのが目標だった」と、フルーリー氏は語る。「ダティルのホールや厨房には男性もいるが、マネージャーはすべて女性が務めている」という。