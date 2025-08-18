「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限11万7444枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の11万7444枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 117444( 117444)
ソシエテジェネラル証券 62679( 62679)
SBI証券 70537( 28699)
松井証券 16790( 16790)
楽天証券 37645( 16483)
バークレイズ証券 11693( 11693)
サスケハナ・ホンコン 6736( 6736)
日産証券 5342( 5342)
三菱UFJeスマート 8067( 4491)
JPモルガン証券 4194( 4194)
ゴールドマン証券 4573( 4157)
マネックス証券 4031( 4031)
ビーオブエー証券 3543( 3543)
フィリップ証券 1765( 1765)
モルガンMUFG証券 1722( 1722)
みずほ証券 1636( 1636)
インタラクティブ証券 756( 756)
BNPパリバ証券 509( 509)
大和証券 459( 459)
ドイツ証券 435( 435)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2075( 2075)
ソシエテジェネラル証券 1122( 1122)
フィリップ証券 166( 166)
マネックス証券 84( 84)
SBI証券 186( 76)
楽天証券 144( 42)
JPモルガン証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 34( 28)
バークレイズ証券 23( 23)
松井証券 14( 14)
インタラクティブ証券 6( 6)
日産証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 48( 48)
フィリップ証券 35( 35)
ABNクリアリン証券 31( 31)
松井証券 5( 5)
SBI証券 14( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 27( 3)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース