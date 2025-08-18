「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限23万6411枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の23万6411枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 236411( 236411)
ソシエテジェネラル証券 129903( 129903)
SBI証券 89517( 41061)
松井証券 29038( 29038)
サスケハナ・ホンコン 24593( 24593)
バークレイズ証券 24372( 24372)
楽天証券 47935( 22399)
日産証券 12244( 12244)
JPモルガン証券 7621( 7621)
三菱UFJeスマート 11178( 6144)
マネックス証券 5888( 5888)
モルガンMUFG証券 5535( 5519)
BNPパリバ証券 5003( 5003)
ビーオブエー証券 4413( 4413)
ゴールドマン証券 3861( 3835)
フィリップ証券 3371( 3371)
みずほ証券 3085( 3075)
野村証券 2834( 2798)
インタラクティブ証券 2532( 2532)
広田証券 1339( 1339)
岡三証券 10( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5552( 5552)
ソシエテジェネラル証券 3370( 3370)
フィリップ証券 457( 457)
マネックス証券 131( 131)
JPモルガン証券 119( 119)
SBI証券 181( 105)
楽天証券 156( 48)
三菱UFJeスマート 67( 41)
松井証券 24( 24)
バークレイズ証券 20( 20)
日産証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 171( 171)
ソシエテジェネラル証券 163( 163)
フィリップ証券 117( 117)
SBI証券 40( 28)
松井証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 22( 14)
楽天証券 22( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
