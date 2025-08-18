『THE FIRST TAKE』と香港の地上波TV局によるオーディション番組から選ばれたアーティストが一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『THE FIRST TAKE』では、まさに一番リアルな自分の姿を見せられたと思います」（Lagchun 力臻）

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の第580回の詳細が発表。

第580回は、香港の地上波TV局「ViuTV」の人気音楽番組『CHILL CLUB』と『THE FIRST TAKE』がタッグを組み開催されたオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』から、香港のアーティストLagchun 力臻が初登場。

今回のプロジェクトでは、香港を拠点に活躍するアーティストたちによる『THE FIRST TAKE』への出演権を賭けた挑戦も行われており、総勢16名のプロアーティストのなかから選ばれたLagchun 力臻が今回披露するのは、彼の新曲「Flyin\' for your love 2882點85●」（●は飛行機マーク）。

遠距離恋愛をテーマにしたこの楽曲を、Lagchun 力臻の優しい歌声とともに『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りで披露。

Lagchun 力臻が出演する『THE FIRST TAKE』第580回は、8月18日22時にプレミア公開。

Lagchun力臻は、香港出身のシンガーソングライター。2021年にデビュー曲「都市爬行」で注目を集め、City Popを基調としたサウンドとY2Kカルチャーを感じさせる作品群で独自の存在感を確立。

2023年にはCity Popへのオマージュを込めた初のフィジカルアルバム「Legend 1980」をリリース。東京・渋谷で初の海外公演を開催し、日本との強い結びつきを築いた。

そして、2024年には韓国『最耀眼香港之星アワード』にて「最耀眼唱作歌手」を受賞。

翌2025年、『THE FIRST TAKE』と香港地上波テレビ局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』による共同企画で、総勢16名のプロアーティストのなかから選出され、『THE FIRST TAKE』初出演を果たした。

