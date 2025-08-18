「TOPIX先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8045枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8045枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8045( 8045)
ソシエテジェネラル証券 5648( 5648)
ビーオブエー証券 1537( 1537)
バークレイズ証券 1249( 1249)
JPモルガン証券 1027( 1027)
ゴールドマン証券 798( 756)
モルガンMUFG証券 439( 439)
BNPパリバ証券 329( 329)
サスケハナ・ホンコン 148( 148)
SBI証券 167( 135)
UBS証券 117( 117)
日産証券 93( 93)
シティグループ証券 48( 48)
インタラクティブ証券 46( 46)
野村証券 44( 44)
みずほ証券 29( 29)
広田証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 34( 20)
松井証券 11( 11)
フィリップ証券 9( 9)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
UBS証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース