「TOPIX先物」手口情報（18日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万4464枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万4464枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24464( 22440)
ABNクリアリン証券 21409( 21080)
JPモルガン証券 7541( 4997)
バークレイズ証券 3329( 3329)
モルガンMUFG証券 3471( 2793)
みずほ証券 4540( 1959)
ゴールドマン証券 2593( 1692)
サスケハナ・ホンコン 1308( 1308)
ビーオブエー証券 1436( 1236)
大和証券 2036( 1103)
ドイツ証券 553( 553)
野村証券 683( 551)
UBS証券 498( 498)
日産証券 454( 454)
BNPパリバ証券 2433( 381)
HSBC証券 315( 315)
SMBC日興証券 720( 210)
シティグループ証券 201( 201)
インタラクティブ証券 193( 193)
SBI証券 239( 189)
三菱UFJeスマート 40( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
日産証券 18( 18)
SBI証券 12( 12)
みずほ証券 2000( 0)
JPモルガン証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
