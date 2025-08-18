「日経225先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8277枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8277枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8277( 8114)
ソシエテジェネラル証券 3746( 3746)
JPモルガン証券 1203( 987)
SBI証券 1870( 927)
バークレイズ証券 782( 782)
サスケハナ・ホンコン 613( 613)
日産証券 364( 364)
楽天証券 630( 340)
松井証券 302( 302)
ビーオブエー証券 292( 292)
シティグループ証券 176( 176)
ゴールドマン証券 410( 163)
モルガンMUFG証券 199( 159)
インタラクティブ証券 149( 149)
三菱UFJeスマート 178( 144)
UBS証券 118( 118)
野村証券 111( 111)
大和証券 91( 91)
マネックス証券 87( 87)
BNPパリバ証券 147( 54)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 71( 71)
SBI証券 101( 59)
松井証券 22( 22)
日産証券 20( 20)
楽天証券 16( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
