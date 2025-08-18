「日経225先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万5507枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5507枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25507( 24077)
ソシエテジェネラル証券 18041( 16473)
サスケハナ・ホンコン 4507( 4507)
JPモルガン証券 3024( 2554)
ゴールドマン証券 4170( 2255)
バークレイズ証券 2736( 2196)
日産証券 1820( 1820)
モルガンMUFG証券 1249( 1199)
SBI証券 2217( 1155)
ビーオブエー証券 1039( 789)
ドイツ証券 586( 577)
松井証券 577( 577)
楽天証券 801( 529)
野村証券 1620( 514)
UBS証券 464( 464)
BNPパリバ証券 510( 440)
みずほ証券 704( 426)
三菱UFJeスマート 487( 423)
三菱UFJ証券 420( 409)
インタラクティブ証券 305( 305)
大和証券 161( 0)
シティグループ証券 153( 0)
SMBC日興証券 1( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1148( 798)
日産証券 588( 588)
ABNクリアリン証券 460( 160)
松井証券 79( 79)
SBI証券 98( 70)
楽天証券 56( 42)
JPモルガン証券 25( 25)
バークレイズ証券 275( 25)
フィリップ証券 14( 14)
マネックス証券 8( 8)
みずほ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 14( 6)
光世証券 4( 4)
東海東京証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 300( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
