俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。かつて「こんな完璧な人世の中にいない」と思った芸能人を明かした。

この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上は代打MCとして登場した。

ゲストは元「KAT-TUN」の上田竜也と俳優の大澄賢也で、上田の所属事務所の話題から、坂上は「俺同年代だと東山くんなのね」と元少年隊で、現在はSMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）の社長を務める東山紀之氏について言及した。

「あの人見てたら、こんな完璧な人世の中にいないって、もう20代の頃に見せつけられてるわけ」と絶賛。「で、お互いに年齢上がっていって、あの人が可愛がる人がいるでしょ。そうすると似たような完璧な子が出てくるわけ」と続けた。

「あっ、こうやって継承されていくんだっていう中で、異様に上田くんだけ目立ってたんだよね」と上田は事務所の後輩の中でも違った雰囲気を持つ存在だったとした。

「だからあの大きな事務所の、亜流として、上田の血を引いてるのっていうのはいるの」と質問。上田は「俺の血ですか？いや分かんない、いないというか、いてほしくないっすね」と話して笑わせた。