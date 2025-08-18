今狙いたい“この1枚”！【ユニクロ】夏 → 秋初めまで着られそう♡「即戦力トップス」

晩夏から秋口へのスイッチコーデは、着まわし力の高いアイテムを上手に使いたいところ。今回紹介する【ユニクロ】のトップスは、今から着られて長く活躍し、季節の変わり目にも頼リになりそう。ユニクロコーデを多数発信しているおしゃれママ、@shocogram__さんの着こなしもぜひ参考にしてみて。

一枚でもレイヤードでも使える5分袖セーター

【ユニクロ】「3Dメリノリブクルーネックセーター / 5分袖」\2,990（税込）

極細のメリノウールを使用した、肌ざわりのよさそうな5分袖セーター。程よいフィット感と縦リブのデザインで、すっきりとしたシルエットを演出できそうです。一枚で着こなすのはもちろん、ジャケットのインナーにもおすすめ。ダークカラーは落ち着いた印象で、晩夏から秋口へのスイッチコーデにも重宝しそう。

襟付きできちんと見えする即戦力トップス

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

襟付きデザインできちんと見えを狙える半袖カーディガン。コンパクトなシルエットとリブ編みが縦のラインを強調し、スタイルアップ効果も期待できそうです。パンツにもスカートにも合わせやすく、@shocogram__さんが「今買って秋まで長く着られそう」とコメントする通り、即戦力となりつつ季節をまたいで活躍してくれるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M