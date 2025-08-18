世界を股にかけるみやぞんが、静岡でいま注目のスポットを調査。そこには驚きの世界と夏休みに家族で楽しめる“お得な情報”がいっぱい。



一体どんな世界が飛び出すのか！？夏休み特別企画！！「みやぞんが行く！静岡の注目ゾーン！！」今回は…「これが本場の味！！焼津の極上まぐろにみやぞんがうなった！？」



「いぇーい。来ましたマグロ街道」





（澤井 志帆 キャスター）「焼津さかなセンターにやってきました」（みやぞん）「いぇい、いぇい街道」（澤井 志帆 キャスター）「焼津のさかなといえば？」（みやぞん）「マグロでしょ。大好きです」（澤井 志帆 キャスター）「ということできょうはマグロのプロにいろいろうかがって、マグロに詳しくなろうと思いますよ」（みやぞん）「なるほどね～いいですよ」（澤井 志帆 キャスター）「ではいきましょう」（みやぞん）「ワクワクワクワク」「焼津さかなセンター」は2025年で40周年。焼津が誇るマグロをはじめ、鮮度抜群の海産物が手に入るほか、安くておいしい寿司や海鮮丼も食べられるとあって年間180万人が訪れる、人気の観光スポットです。（みやぞん）「いい雰囲気」（澤井 志帆 キャスター）「さっそくマグロづくしですね」ここ「まぐろの魚二」は、65年前に焼津で創業した、まぐろ専門店。東京・豊洲の仲卸業者もわざわざ買い付けに来るほどプロからも信頼されている店です。（みやぞん）「これどこでとれたマグロですか？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「ここに書いてるようにアイルランドの本マグロやミナミマグロ、今ちょうどシドニー沖が入ってきてますからね」（澤井 志帆 キャスター）「本マグロと南マグロってどう違うんですか？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「甘みがね南マグロの方が強い本マグロの方が酸味というか血が多いですね」（みやぞん）「本マグロもおいしいですけどねミナミマグロうまいっすよね」（澤井 志帆 キャスター）「マグロには詳しそうですけど」（みやぞん）「大体中トロ買います。赤身も買うけど」静岡県は冷凍マグロの水揚げ量が日本一と、まさに"マグロ王国"。中でも、焼津は冷凍ミナミマグロにおいては全国の水揚げの6割を占めるなど、世界中から極上のミナミマグロが集まってくる街なのです。（みやぞん）「安い。中トロでこれだけの量で3500円は安いわ」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「安いですよ焼津はマグロですからね」（みやぞん）「これ養殖マグロ？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「養殖は…うちは扱ってない…。養殖は自然とエサの味になりますよね。それと運動不足。広い海で泳いでるのと狭いところで泳いでるのとストレスもたまるから全然ちがうね」実は、私たちがスーパーや回転寿司などで目にする本マグロやミナミマグロは、いけすで稚魚を育てた“養殖マグロ”が圧倒的に多いといいます。それでも、この店が天然マグロにこだわるのには、味や肉質に大きな違いがあるから。(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「天然と養殖食べ比べてみますか？」（みやぞん）「いいんですか！？」どちらが天然のマグロかみやぞん、わかるでしょうか。まずは①の方から試食。（みやぞん）「両方中トロの本マグロ、で、ひとつが養殖」（澤井 志帆 キャスター）「とろける～」（みやぞん）「うまい」「さっぱりしてる」続いて②のマグロを試食。（みやぞん）「両方ほんとにおいしい。これあっさりしていていいな…。こっちが養殖で…こっちが…あれ（天然）ですね」みやぞん見事正解。食べ比べてみると、養殖マグロは水っぽさが感じられ、味や食感の違いに気づくことができます。（澤井 志帆 キャスター）「なんでわかったんですか？」（みやぞん）「身だね。これはやっぱり天然でしか出ないあっさり感と、こっちの方が全部均等だから、管理されてるな感が…」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「ちょっと水分が多い」マグロと言えば当然、天然と思いがちですが、実際は養殖が多いため、こここではあえて「天然マグロ」であることを強調しているといいます。さて、ここからは焼津が誇るミナミマグロの魅力に迫ります。（澤井 志帆 キャスター）「さあ社長！私たち着替えましたけど、何をさせてもらえる？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「この南まぐろさばいてみます？」シドニー沖で獲れたという天然ミナミマグロのブロックをカットさせてもらいます。（澤井 志帆 キャスター）「これって、いろいろな部位があるんですよね？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「大トロ、中トロ赤身と、全部」（みやぞん）「買うときに、中トロでもこのグラデーションいいなって…」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「まぁ、それそうですね」（みやぞん）「それで見ていいんですか。マグロの見分け方も知りたいな」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「一週間くらいうちに来てくれれば」（みやぞん）「来させていただきます」プロの包丁を借りて、まずは赤身の部分から切り分けていきます。(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「いいですね」（澤井 志帆 キャスター）「わぁ～きれい」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「これが赤身ね」（みやぞん）「うわぁ～最高」実は、みやぞん、大のマグロ好きで家でもよく食べるそうで…。（みやぞん）「マグロ、こんな感じでテーブルに盛り付けちゃいます」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「奥様いらっしゃるんですか？」（みやぞん）「いやまだ一人です、悲しいですね、なんかね」続いて、中トロ、大トロの部分も切り分けていきます。(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「赤身中トロ大トロって好き好きですから全部おいしいと思いますよ」（澤井 志帆 キャスター）「みやぞんさんは…どの部位が一番好きですか？」（みやぞん）「まあ、好みだよね」「マグロっちゅうのは好みでできてっから…大トロがいい人は大トロ食べてらたいいし…」しゃべり口調も職人風になったところで試食です。（みやぞん）「きれいだなやっぱり」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「これ五月まで泳いでた魚です。ついこの間水揚げされたばっかりだから」（みやぞん）「フッフッフッフ」「これ、すごいっすね、この中トロ…食べられないよ。すごい。すご～い。こりゃちがう。食感といい。繊細、全部がいい」焼津のミナミマグロの味に大感激のみやぞん。さらにマグロのプロおすすめの希少部位が。（みやぞん）「社長のおすすめの部位ってなんですか？どこですか？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「いろいろありますけど、きょうちょうど頭があるから頭肉？」（みやぞん）「立派な頭ですね」この大きなミナミマグロの頭から少量しか取れないという頭肉。刺身に切り分けると、とろけそうなもちもち感があり、見た目だけでもおいしそうです。気になるその味は…？「うまい。大トロと違うとろみがある。柔らかいんだよ。うまい。これ、歯がいらないくらい、舌でつぶしたら溶けるくらいの感じ」ちなみに、この頭肉、「魚二」では、冷凍ものが売られることがあるので、気になる人は要チェックです。さらに、焼津ならではの超～激レア部位が。(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「これさっき取った血合です」（みやぞん）「血合！？」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「こういうのは、うまいのは…刺身だとうまい」先ほどのこの部分が血合いですが、傷むのが早いため、通常、刺身では食べません。今回は新鮮な切りたてを、ごま油と塩でいただきます。（みやぞん）「これクジラみたい見た目」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「これ賞味期限は5分」（みやぞん）「うまい。臭みないですね」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「これは抗酸化作用が多いからアンチエイジングにぴったり」（澤井 志帆 キャスター）「臭みゼロ、おいしい…もうちょっと血の味するのかなと思ったけど、全くしないですね」（みやぞん）「赤身とかとも全然違う」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「肉って感じでしょ？」（みやぞん）「すごい」さらに、極上マグロをぜいたくに使った「煮つけ」も人気です。（みやぞん）「いただきます…うまい。煮つけでナンバーワンかもしれないですね」（澤井 志帆 キャスター）「みやぞんさん、どうでした？マグロの魅力」（みやぞん）「今までマグロが好きっていって…知った気でいたのですけれど、違いましたね。ここ来てもっと色んなことがわかったので、これからはもっと言わせてもらいます。マグロ好きを」（澤井 志帆 キャスター）「語れますね…社長にいろいろ教えてもらったので」(みやぞん)「語れます」(まぐろの魚二 岩本 正則 社長）「まだいろいろありますけどね、教えることは」(みやぞん)「…ここ勤めるか」あす19日は、みやぞんが珍しい動物に詳しい“あの人”を直撃。新しい水族館計画についてその中身に迫ります！（動物に詳しい“あの人”）「これはね…考えているけど…もうちょっと待って」